Emergenza abitativa. Legacoop e sindacati fanno fronte comune: tavolo permanente

Un tavolo istituzionale permanente per affrontare l'emergenza abitativa col mondo del lavoro, dell'impresa e tutti gli enti interessati o coinvolti. Lo chiedono, assieme, Legacoop Romagna e le Cgil di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini che si sono incontrate per discutere del tema. Alla base, il documento che la centrale cooperativa sta presentando a tutte le rappresentanze politiche, economiche e sindacali dell'area vasta. Tra le proposte le "foresterie" per i lavoratori, per le quali l'idea è di collegare le variazioni di destinazione d'uso degli immobili oggi abbandonati o sottoutilizzati ai progetti di sviluppo delle aziende, garantendo un "percorso condiviso, nella massima trasparenza di assegnazione degli spazi". In campo c'è anche la disponibilità di Legacoop a progettare la riconversione di parte degli spazi vuoti delle case del popolo. Nel documento la centrale auspica "interventi urgenti", che vanno dal contenimento degli affitti brevi a una fiscalità agevolata per chi mette a disposizione immobili inutilizzati, dal sostegno alla rigenerazione dei patrimoni ereditati fino a percorsi per il superamento del sommerso e la promozione della legalità. A livello locale, il documento parte dall'opportunità del percorso di aggiornamento della legislazione sulla casa, avviata poche settimane fa dalla Regione, a iniziare da recupero, revisione ed ampliamento del patrimonio pubblico delle Acer. "Anche la cooperazione di abitanti è una possibilità concreta da tenere presente, in un'ottica di sperimentazione di soluzioni innovative", si aggiunge. "Ringraziamo la Cgil per l'attenzione che ha dimostrato alle nostre proposte- dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi- e per avere confermato un approccio molto pragmatico alla questione abitativa, confermato da analisi ed elaborazione progettuale attentissimi sul tema e che condividiamo appieno". Ad essere più penalizzati, aggiunge, "sono i giovani, le famiglie più fragili, ma ormai il caro-affitti tocca anche moltissime persone con reddito da lavoro dipendente garantito. Questo è un problema anche per le imprese, perché rende meno attrattivo il nostro territorio per le donne e gli uomini che vorrebbero trasferirsi qui a lavorare. La direzione di Legacoop Romagna è convinta che attorno al tema casa si giochi una parte importante del futuro del nostro tessuto economico e sociale: continueremo quindi a tenere alta l'attenzione sulla materia, alla ricerca di soluzioni concrete". Per i rappresentanti delle Cgil di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, "l'emergenza abitativa esige risposte urgenti, a partire dalla legge di bilancio, che non affronta il tema né offre strumenti adeguati. Le proposte, molto interessanti, presentano complessità che vanno tenute in considerazione e che sono state esplicitate nell'incontro: le foresterie richiedono un governo pubblico che faccia dell'alloggio uno strumento di autonomia ed emancipazione, impedendo che diventi un fattore di ricattabilità sul lavoro". Quanto al recupero delle Case del Popolo, "ne deve rispettare la storia, la funzione sociale e l'autonomia decisionale". Sulla base di queste premesse, Cgil e Sunia di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, si dicono disponibili al confronto, "che dovrà articolarsi nei singoli territori provinciali, coinvolgendo i Comuni e le loro Unioni, nel rispetto delle rispettive funzioni, competenze e responsabilità istituzionali".