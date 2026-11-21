Dodici nuovi alloggi a Santarcangelo saranno venduti a prezzi agevolati, inferiori rispetto a quelli di mercato, grazie alla convenzione approvata dalla Giunta comunale nell’ambito della lottizzazione in zona Contea. La realizzazione degli appartamenti rientra infatti all’interno dell’accordo stabilito nell’ambito della procedura di alienazione di un terreno di proprietà comunale: ad aggiudicarsi l’area nel 2024 l’azienda santarcangiolese Forever House srl, che aveva presentato un’offerta di 978mila euro per l’acquisizione di due lotti edificabili.

L'area, situata in via Giovanni Paolo II, è complessivamente di 3.436 metri quadrati di cui 2.647 di superficie utile edificabile: il bando di alienazione prevedeva che almeno il 30% della superficie edificabile totale doveva essere destinata a edilizia convenzionata, a fronte della riduzione del contributo di costruzione per l’azienda, oltre all’obbligo di realizzare un giardinetto da mantenere di proprietà privata a uso pubblico con una superficie di circa 450 metri quadri, che resterà a servizio di tutti i residenti della zona.

Come riportato nel permesso di costruire presentato a fine 2025 dall’azienda, all’edilizia convenzionata è dedicato un lotto di oltre mille metri quadrati dove il privato realizzerà un fabbricato di tre piani costituito dai dodici alloggi, ciascuno con una superficie utile abitabile compresa tra 45 e 95 metri quadrati, oltre a cantine e garage posti al piano interrato e giardini di pertinenza degli appartamenti posti al piano terreno. Lo schema di convenzione stabilisce i criteri per il calcolo di vendita degli alloggi sulla base dei metri quadrati di superficie: l’Amministrazione comunale provvederà al controllo della regolarità del prezzo massimo di cessione dell’intero fabbricato. Gli alloggi - assicura l'Amministrazione Comunale - saranno edificati con materiali di qualità e secondo le normative vigenti, con caratteristiche e dotazioni equiparabili agli edifici di edilizia libera, come pannelli solari, cappotto e altri isolamenti termici, isolamenti acustici, impermeabilizzazioni.

I soggetti destinatari degli alloggi dovranno avere cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea o extra Ue, purché in regola con la vigente normativa sull’immigrazione, essere residenti o lavorare a Santarcangelo, non essere proprietari o usufruttuari di un altro alloggio nel Comune di Santarcangelo o nei comuni confinanti. La convenzione vincola la ditta costruttrice e gli acquirenti per una durata di 20 anni dalla data della stipula.

“Un accordo importante – dichiara l’assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni – che ci consente di assicurare un’offerta di abitazioni di qualità a prezzi più bassi di circa il 30% e garantire così alloggi accessibili anche ai giovani e ai nuclei familiari con redditi che non consentono l’acquisto alle attuali condizioni di mercato”.