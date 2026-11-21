Un'escalation di prevaricazioni, gelosia ossessiva e violenze fisiche culminata in un'aggressione particolarmente brutale. È il quadro ricostruito nell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani, a carico di un 20enne di origine rumena, residente a Rimini. Nei confronti del giovane è scattato nella giornata di venerdì il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l'applicazione del braccialetto elettronico, anche se il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.

Dalle indagini dei carabinieri di Coriano, è emerso un controllo soffocante sulla compagna, poco più che coetanea e residente nel Riminese: il giovane le impediva di uscire con le amiche, la tracciava costantemente via gps e le controllava i profili social. Tra gli episodi più gravi emersi dal racconto della vittima e dai riscontri dei militari dell'Arma figura quello della notte di Halloween, quando il 20enne ha brandito un coltello da cucina vicino al collo della ragazza pronunciando la frase: "È così che nascono i femminicidi". In un'altra occasione, invece, l'aveva costretta a firmare un foglio in cui si addossava la colpa di una lite mentre la filmava in lacrime.

La violenza è poi esplosa a metà novembre all'interno di un'auto: la giovane è stata presa a pugni, morsa e colpita al capo. Soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, la 19enne era stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per la frattura del setto nasale. Il giovane, a cui è contestata anche l'aggravante della relazione sentimentale, la sera prima dell'esecuzione della misura cautelare si era fatto trovare nello stesso locale dov'era presente la vittima, come a volerle fare sapere di controllare ogni suo spostamento. Ora, invece, dovrà mantenere una distanza di almeno mille metri e non dovrà contattarla con alcun mezzo.