In merito alle dichiarazioni dell'assessora Ridolfi in Commissione sul futuro cupolone della fiera di Rimini (vedi notizia) il consigliere del Gruppo Misto Andrea Pari rilancia via social le perplessità espresse ieri in Commissione.

La Ridolfi chiarisce che "18.500 sono metri quadrati di superficie, non persone. Nelle valutazioni di capienza degli spazi fieristici (che sono diversi da quelli per gli spettacoli o per gli eventi sportivi) si assume un parametro di riferimento normativo (e sottolineo normativo) di circa una persona ogni quattro metri quadrati. Questo significa che la presenza teorica nel nuovo padiglione sarebbe nell'ordine di 4.600 persone, non di 18.500".

Pari ha citato un passaggio dello studio trasportistico predisposto per conto di IEG e recepito dal Comune di Rimini nell’ambito della procedura di VAS (giugno 2026) che recitava: "Il nuovo padiglione conta una superficie di 26.000 metri quadri, superficie netta di 16.000 eccetera, superficie espositiva di 8.700 e unitamente all'attività fieristica potrà ospitare concerti, eventi sportivi o meeting di vario genere fino a 18.500 spettatori"

E sul fatto che, come spiegato dalla Ridolfi, "Gli eventuali utilizzi per concerti o eventi sportivi sono complementari e si collocherebbero in momenti diversi rispetto alle attività fieristiche" lo stesso studio recitava "Per rispondere alla necessità di multifunzionalità il nuovo padiglione dovrà poter funzionare in maniera autonoma e quindi anche in contemporanea ad altre manifestazioni fieristiche che si svilupperanno sui padiglioni esistenti. Tale simultaneità è possibile garantirla mediante un adeguato numero di parcheggi e funzionali collegamenti viari".

Per commentare: "Se ci può essere un grande evento e una fiera insieme, dovremmo fare gli studi viari basandoci su quel fine settimana, bellissimo da una parte, ma tempesta perfetta dal punto di vista del traffico che fu la coincidenza tra RiminiWellness e il concerto di Vasco Rossi". Ma, scrive oggi Pari, "Ho provato a chiedere spiegazioni su questa incongruenza, ma senza successo".