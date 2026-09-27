È arrivato in Francia il pellegrinaggio della sezione riminese dell’Unitalsi

Un cammino di gioia, condivisione e fede che porta un pezzo della comunità riminese nel cuore di Lourdes. È arrivato in terra francese il pellegrinaggio della sezione riminese dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), l'associazione che da oltre un secolo accompagna le persone con disabilità e malati nei luoghi di fede.

Un gruppo di circa cinquanta persone — guidato dalla presidente Margherita Lombardi, dal Vescovo mons. Nicolò Anselmi e dall'assistente spirituale don Valerio Celli — si è unito ai 200 pellegrini giunti dall'Emilia-Romagna e ai quasi 4.000 da tutta Italia.

Dopo le intense giornate a Parigi, con la veglia con 80.000 giovani allo Stade De France e dalla grande Messa da 800.000 fedeli negli Champs-Élysées, il Santo Padre ha raggiunto la Grotta di Massabielle. Insieme a lui, oltre 150.000 fedeli per la S. Messa e per un momento di profonda speranza e preghiera.

"Qui si percepisce forte la presenza della Madonna, e si respira un clima di preghiera, di speranza e di gioia." racconta il Vescovo Nicolò. "Al centro ci sono i malati, curati con dedizione da tantissimi volontari. C'è grande attesa per la celebrazione stamani della s. Messa e questa sera per la suggestiva processione aux flambeaux."