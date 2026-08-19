Durante il torneo di beach volley ruba uno zaino. Bloccato dal bagnino

Mentre c'era un torneo di beach volley è riuscito a rubare lo zaino ad uno dei partecipanti e ha tentato la fuga. Ma il furto è stato notato dal gestore dello stabilimento che si è messo all'inseguimento del ladro e quando lo ha raggiunto ne è nata una violenta colluttazione. L'episodio è avvenuto nella serata di martedì al Bagno 29 sul lungomare Murri di Rimini. Il giovane, risultato essere un marocchino di 22 anni, irregolare in Italia, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti accorsi sul posto.

Intorno alle 22.40 il gestore ha chiamato la polizia spiegando di essere riuscito, con l'aiuto di alcuni bagnanti e con non poca difficoltà, a bloccare un ragazzo che poco prima, approfittando della distrazione di un cliente dello stabilimento, impegnato nel torneo, si era avvicinato ai lettini dove erano stati appoggiati gli effetti personali e gli aveva sottratto lo zaino, per poi allontanarsi nella speranza di non essere visto.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno notato una cerchia di persone ed il bagnino in evidente difficoltà perché il giovane continuava a scalciare e dimenarsi nel tentativo di scappare. Portato in questura, il 22enne marocchino è stato medicato dal personale del 118 e poi trasportato in pronto soccorso. Al termine degli accertamenti, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni a seguito della frattura del naso e di un lieve trauma cranico. Il giovane, che è risultato anche sotto l'effetto di sostanze alcoliche, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.