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Nella categoria DJ Producer

Duo sul palco, fratelli nella vita. I Remelody in finale al Tour Music Fest

In foto: I Remelody
I Remelody
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Redazione
   
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Un duo tutto riminese salirà sul palco del Tour Music Fest 2026, il concorso internazionale dedicato agli artisti emergenti arrivato alla 18esima edizione. A raggiungere la finale italiana della manifestazione, nella categoria DJ Producer, ci sono infatti anche i Remelody, nome dietro cui si celano i fratelli riminesi Alessandro e Andrea Melucci. Porteranno in gara il loro progetto fatto di sonorità che mescolano le atmosfere della techno europea con quelle più ritmate e melodiche della dance. La fase conclusiva si svolgerà dal 21 al 29 novembre al Teatro di San Marino. Il 24 sarà la giornata dedicata proprio a DJ e DJ Producer con i concorrenti che si contenderanno l'accesso alla successiva finale europea.

Ma non ci saranno solo Alessandro e Andrea a rappresentare Rimini. Sono sette infatti i progetti artistici che arrivano dal territorio: oltre ai Remelody, ci sono Samuele Casadei nella categoria DJ, Gabriele Ronchini, in arte Gabry Seth, nella categoria DJ Producer, Riccardo Matteini nella categoria Interpreti e i Bluama, duo formato da Simone Amadori e Blu Acquaviva, nella categoria Rapper. La musica strumentale sarà rappresentata invece da Giovanni Di Palma, in arte Joe Di Palma, nella categoria Musicisti – Chitarra Junior. 

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