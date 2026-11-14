Duo sul palco, fratelli nella vita. I Remelody in finale al Tour Music Fest

Un duo tutto riminese salirà sul palco del Tour Music Fest 2026, il concorso internazionale dedicato agli artisti emergenti arrivato alla 18esima edizione. A raggiungere la finale italiana della manifestazione, nella categoria DJ Producer, ci sono infatti anche i Remelody, nome dietro cui si celano i fratelli riminesi Alessandro e Andrea Melucci. Porteranno in gara il loro progetto fatto di sonorità che mescolano le atmosfere della techno europea con quelle più ritmate e melodiche della dance. La fase conclusiva si svolgerà dal 21 al 29 novembre al Teatro di San Marino. Il 24 sarà la giornata dedicata proprio a DJ e DJ Producer con i concorrenti che si contenderanno l'accesso alla successiva finale europea.

Ma non ci saranno solo Alessandro e Andrea a rappresentare Rimini. Sono sette infatti i progetti artistici che arrivano dal territorio: oltre ai Remelody, ci sono Samuele Casadei nella categoria DJ, Gabriele Ronchini, in arte Gabry Seth, nella categoria DJ Producer, Riccardo Matteini nella categoria Interpreti e i Bluama, duo formato da Simone Amadori e Blu Acquaviva, nella categoria Rapper. La musica strumentale sarà rappresentata invece da Giovanni Di Palma, in arte Joe Di Palma, nella categoria Musicisti – Chitarra Junior.