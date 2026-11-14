Comitato Rimini Sud: cupolone alla ex Ghigi e risorse per Novarex

Il Cupolone nell'area della ex Ghigi e risorse al progetto NOVAREX. Sono le istanze che il Comitato Rimini Sud vuole proporre in un auspicato incontro con IEG, Comune, Regione e Repubblica di San Marino.

"Il Comitato - si legge in una nota - dopo aver esaminato il progetto relativo alla realizzazione del nuovo Cupolone nell’area fieristica, ritiene necessario aprire una riflessione approfondita sulla localizzazione dell’opera e sulle sue conseguenze per la viabilità, la disponibilità di parcheggi e il consumo di suolo e la qualità della vita dei cittadini ivi residenti". Nessun dubbio sull’importanza della Fiera per l’economia riminese, ma i cittadini si interroganoi "sull’opportunità di concentrare ulteriori grandi infrastrutture in un’area che presenta già importanti criticità sotto il profilo della viabilità, della disponibilità di parcheggi e della pressione urbanistica sul territorio". Serve quindi "una valutazione complessiva degli effetti sulla circolazione, sulla sosta e sull’ulteriore consumo di suolo, quest'ultimo dovrebbe tema stare molto a cuore a prescindere da spot elettorali fini a se stessi". Il Comitato invita a valutare una localizzazione alternativa e chiede di approfondire l’ipotesi di realizzare il Cupolone nell’area dell’ex pastificio Ghigi, lungo la superstrada Rimini–San Marino. "Si tratterebbe - si legge ancora - di valutare il recupero di un’area dismessa, lungo un asse strategico di collegamento, verificando naturalmente la compatibilità urbanistica, l’accessibilità e la disponibilità di adeguati parcheggi". Il Comitato ritiene indispensabile il coinvolgimento diretto di Italian Exhibition Group per "avviare una riflessione sulla soluzione più funzionale, sostenibile ed economicamente conveniente per l’intera città, tenendo conto anche delle esigenze operative del quartiere fieristico e del fatto che la polis è e rimane dei cittadini". "La vicinanza con la Repubblica di San Marino - prosegue la nota - potrebbe inoltre aprire la strada a un progetto condiviso, con un possibile coinvolgimento economico delle istituzioni sammarinesi" che consentirebbe "di ridurre l’impegno finanziario dei soggetti riminesi, liberando risorse da destinare ad altri interventi strategici". E il Comitato torna a sollecitare sul progetto NOVAREX. Se si ottenesse un beneficio finanziario di 20 milioni di euro, ipotizza, si potrebbero destinare al recupero dell’intero comparto Novarese–Rimini Terme. "Un’importante opportunità per Rimini Sud" fatto di "salute, ricerca, benessere, talassoterapia, sport, congressi e turismo durante tutto l’anno". "Un intervento di rigenerazione urbana che richiederà investimenti significativi, indicativamente nell’ordine di 70–80 milioni di euro, secondo una prima valutazione approssimativa ancora da verificare con un piano economico-finanziario". Il Comitato precisa di non volere "contrapporre lo sviluppo economico alla tutela dell’ambiente" ma a recuperare "le aree dismesse prima di consumare altro territorio e distribuendo gli investimenti in modo coeso e strategico".

"Per questo chiediamo al Comune di Rimini, a IEG, alla Regione Emilia-Romagna e alla Repubblica di San Marino di aprire un confronto e valutare seriamente questa possibilità attraverso uno studio comparativo dei costi, dei benefici economici, dell’accessibilità e dell’impatto ambientale delle diverse localizzazioni. La realizzazione del Cupolone - conclude la nota - non deve diventare motivo di divisione, ma un’opportunità per ripensare complessivamente lo sviluppo della città. Il futuro di Rimini non si misura soltanto dalla grandezza delle opere che realizziamo, ma anche dalla capacità di scegliere dove realizzarle e quali benefici lasciare all’intera comunità."