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25 kg di cocaina

Droga per 10 milioni di euro sequestrata dalla Squadra Mobile. Due arrestati

In foto: i panetti di cocaina sequestrati
i panetti di cocaina sequestrati
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Redazione
   
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Sequestrati oltre 25 kg di droga che sul mercato avrebbero fruttato ben 10 milioni di euro. La maxi operazione, che ha portato all’arresto di due cittadini albanesi di 46 e 34 anni, è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini, con la collaborazione dei colleghi di Forlì-Cesena e del Commissariato di P.S. di Cesena.
Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dei sospetti e, nel pomeriggio di sabato, hanno trovato il momento giusto per intervenire quando, a Morciano, hanno assistito al passaggio sospetto di un voluminoso borsone trasportato all'interno di una Citroen C3. Gli agenti hanno così bloccato i due albanesi e proceduto alla perquisizione del veicolo. Come sospettato, nel borsone c'era un ingente quantitativo di droga: 20 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 22 chilogrammi. L’attività si è poi spostata a Cesena dove gli accertamenti svolti dalle Squadra Mobile di Rimini e Forlì, in collaborazione con il locale Commissariato, avevano permesso di individuare il domicilio del 34enne. Nell'appartamento sono stati trovati altri 2,7 chili di cocaina, nascosti in un doppio fondo artigianalmente ricavato in un mobile televisore. Scovati anche 29.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.
I 25 kg sequestrati, come detto, avrebbero fruttato sul mercato illecito circa 10 milioni di euro.
I due uomini sono stati arrestati e condotti nella casa Circondariale di Rimini. Per entrambi, in concorso, l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per il 34enne si aggiunge la detenzione ai fini di spaccio della droga rinvenuta a Cesena.

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