No al sequestro preventivo per oltre un milione e 100 mila euro, anche se nei suoi confronti si apre un nuovo capitolo giudiziario. Al centro della nuova indagine della Procura di Rimini c'è un 62enne, nato a Cattolica ma residente a Rimini, attualmente in carcere e già noto alle forze dell'ordine per atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minorenni. Fatti, questi, avvenuti a Rimini, in piazza Ferrari e al parco XXV Aprile.

Questa volta, però, i nuovi guai giudiziari riguardano la mancata comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio. L'indagato, infatti, nel periodo in cui fu sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, aveva omesso di segnalare alla guardia di finanza una serie di operazioni immobiliari e finanziarie. Nello specifico non avrebbe comunicato l'ingresso nel proprio patrimonio di immobili ricevuti in eredità per oltre 560 mila euro, oltre a compravendite e movimenti bancari per più di 2,5 milioni di euro. Da qui l'istanza della Procura di Rimini di sequestro ai fini della confisca di immobili, beni e disponibilità bancarie in capo al 62enne. L'impianto accusatorio è stato tuttavia ridimensionato davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha accolto le tesi della difesa, rappresentata dall'avvocato Stefano Caroli.

Secondo il gip di Rimini, infatti, non sussiste alcun concreto pericolo di dispersione patrimoniale: lo stato di detenzione dell'indagato e la consistenza prevalentemente immobiliare dei beni escludono qualsiasi rischio di occultamento o speculazione. I beni restano così nella disponibilità della 62enne, che di recente si è visto recapitare l'avviso di conclusione delle indagini, preludio di una possibile richiesta di rinvio a giudizio.