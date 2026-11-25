Cinque donne al mese sono costrette a rivolgersi al Pronto Soccorso di Rimini per via di una violenza subita. È un quadro drammatico quelle che emerge dalle parole della direttrice del presidio riminese Tiziana Perin presente all'info point allestito al centro Commerciale Le Befane in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza di genere. Al banchetto, allestito insieme al Soproptimist e al consultorio, non solo la possibilità di trovare del materiale ma di dialogare con professionisti sanitari e volontarie, capire quali sono le dinamiche che accompagnano una donna maltrattata e abusata e conoscere i percorsi studiati per farla uscire dall’incubo.

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