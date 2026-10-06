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trasportato a cesena

Drammatico incidente in scooter tra Cattolica e Riccione in A14, grave 48enne

In foto: La lunga coda in A14 dopo l'incidente (foto Migliorini)
La lunga coda in A14 dopo l'incidente (foto Migliorini)
di
Lamberto Abbati
   
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Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo l'autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Cattolica e Riccione. Nella serata di lunedì, intorno alle 21.45, uno scooterista di 48 anni è entrato in collisione con un'auto poco dopo l'uscita dalla galleria di Scacciano, in direzione Bologna.

A causa dell'impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, l'uomo è stato sbalzato sull'asfalto, riportando gravi lesioni che avrebbero comportato l'amputazione di un piede. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, insieme ai vigili del Fuoco e alla polizia Autostradale. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 48enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

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