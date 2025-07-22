  
Spacciatori in zona mare

Doppio arresto per spaccio a Rimini. Un fermato aveva un coltello negli slip

In foto: una Volante della Polizia
una Volante della Polizia
di Redazione   
Mar 22 Lug 2025 13:23
Doppio arresto per spaccio nella notte del 21 luglio per le Volanti della Questura di Rimini. Il primo intervento è avvenuto intorno alle 3, quando gli agenti hanno sorpreso due diciannovenni, entrambi italiani, nei pressi di piazzale Fellini a Marina Centro. Uno dei due stava cedendo droga all’altro e alla vista della polizia, mentre l’acquirente si è subito fermato, l’altro ha cercato inutilmente la fuga. Ad un primo controllo, i giovani sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish ma lo spacciatore aveva anche un bilancino elettronico e quattro coltelli, uno dei quali era nascosto negli slip. A casa di quest'ultimo, un giovane riminese, è stata poi trovata una cospicua somma di denaro e materiale per il confezionamento della droga. Il ragazzo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre nella stessa notte, una seconda pattuglia, mentre transitava su viale Regina Margherita, ha notato un extracomunitario che si liberava di una confezione di cellophane. Alla richiesta di fermarsi, l’uomo si è dato alla fuga, inseguito da uno degli agenti e da due vigilantes. Dopo diversi metri, il fuggitivo si è dileguato in un vicolo cieco, dove è stato immobilizzato dagli agenti e accompagnato in Questura. Nel sacchetto recuperato era presente dell'hashih. Anche per lui è scattato l'arresto per spaccio.

