Dopo l'attesa riqualificazione a Cattolica rivive la piazzetta della Gina

Nel giorno del compleanno di Cattolica, che nacque il 16 agosto 1271, la città ha celebrato la rinascita della Piazzetta della Gina, che dà il nome anche alla storica trattoria. Situata nel cuore del centro, a due passi dalla Via Flaminia, torna ad essere un luogo vivo e accogliente. Per riqualificarla l'amministrazione ha investito circa due milioni di euro. L'obiettivo è che non sia più un semplice luogo di passaggio ma uno spazio di incontro, memoria e relazione.

Un ringraziamento speciale, durante l'inaugurazione, è stato rivolto dalla sindaca Foronchi e dall'assessore Bertuccioli alla famiglia Nereo, custode da quattro generazioni della storica trattoria La Gina, riconosciuta bottega storica e aperta da 87 anni.

La serata inaugurale ha visto l'esibizione dei Bossa and Co. con Caterina Colombaroni, Enrico Jeff Cambrini, Giancarlo Messina e Giuseppe Belemmi.