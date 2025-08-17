Piccoli e grandi miracoli spirituali all'evangelizzazione di strada di Riccione

Gli abbracci sono gratis, i sorrisi contagiosi e quella mano sulla spalla o sulla testa nel momento della preghiera che sembrano capaci di sciogliere i nodi del cuore. Piccoli e grandi miracoli spirituali nei giorni dell’evangelizzazione di strada e di spiaggia a Riccione. Il pomeriggio i missionari dalle magliette verdi sono in spiaggia, fanno animazione, invitano a balli di gruppi, avvicinano i turisti sotto gli ombrelloni, portano testimonianze di giovani la cui vita è stata cambiata dall’incontro con la fede. Il messaggio è semplice e al contempo rivoluzionario.

Calato il sole è la chiesa dell’Alba, su viale Dante, il cuore dell’evento, con la Luce nella Notte. I giovani missionari invitano turisti e residenti ad entrare per dialogare, pregare, per chi lo volesse confessarsi. La navata fino a tarda notte è una fila continua di persone di tutte le età. Sono tanti quelli che accettano l’invito: alcuni sono anni che non mettono più piede in un luogo sacro, altri hanno fatiche da affidare, altri si commuovono inginocchiate davanti all’Eucarestia esposta sull’altare.