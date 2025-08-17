Piccoli e grandi miracoli spirituali all'evangelizzazione di strada di Riccione
Ultimo appuntamento ieri sera nella chiesa dell'Alba di Riccione per "Luce della Notte" una delle proposte dell'evangelizzazione di spiaggia e di strada che si è svolta nella settimana di Ferragosto nella Perla Verde. Tanti dei momenti sono stati vissuti anche dal Vescovo Anselmi che, con forza, ha sostenuto il ritorno della missione che mancava dal 2017. Ieri sera il vescovo ha confessato fino ad oltre le 2 del mattino.
Gli abbracci sono gratis, i sorrisi contagiosi e quella mano sulla spalla o sulla testa nel momento della preghiera che sembrano capaci di sciogliere i nodi del cuore. Piccoli e grandi miracoli spirituali nei giorni dell’evangelizzazione di strada e di spiaggia a Riccione. Il pomeriggio i missionari dalle magliette verdi sono in spiaggia, fanno animazione, invitano a balli di gruppi, avvicinano i turisti sotto gli ombrelloni, portano testimonianze di giovani la cui vita è stata cambiata dall’incontro con la fede. Il messaggio è semplice e al contempo rivoluzionario.
Calato il sole è la chiesa dell’Alba, su viale Dante, il cuore dell’evento, con la Luce nella Notte. I giovani missionari invitano turisti e residenti ad entrare per dialogare, pregare, per chi lo volesse confessarsi. La navata fino a tarda notte è una fila continua di persone di tutte le età. Sono tanti quelli che accettano l’invito: alcuni sono anni che non mettono più piede in un luogo sacro, altri hanno fatiche da affidare, altri si commuovono inginocchiate davanti all’Eucarestia esposta sull’altare.