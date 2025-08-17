Accordi di pace. Un evento in musica in spiaggia promosso dalla Diocesi

(Almeno) 100 chitarre, un solo grande cuore: martedì 19 agosto la Diocesi di Rimini invita tutti a GUITAR 100 - Accordi di Pace, un evento aperto, gioioso e profondamente umano, che unisce musica, spiritualità e comunità. Da Bennato a Battisti, da De André a Nek, passando per brani melodici, pop e rock che hanno segnato la storia della musica italiana e tanti momenti della vita delle persone: sarà una serata da cantare a squarciagola, in riva al mare, tutti insieme.

La Spiaggia Libera Tutti, luogo simbolo di inclusione, accoglienza e comunità, è stata scelta non a caso, ma proprio perché rappresenta l’idea di una pace che non esclude nessuno, dove ogni voce può trovare spazio, ogni strumento può unirsi in armonia, ogni persona può sentirsi a casa.



Un grande schermo in spiaggia proietterà i testi delle canzoni, per chi vorrà unirsi al canto, anche senza chitarra.

Chi si iscrive al gruppo WhatsApp GUITAR 100 potrà ricevere testi e accordi

Accordatura strumenti dalle 18.30



Durante il “concerto”, ci sarà spazio per brevi ma intensi intermezzi di pace:

- Un salmo

- Una frase sulla pace di papa Francesco

- Un pensiero di papa Leone XIV



“Non è importante essere musicisti o cantanti provetti – spiega don Ugo Moncada, responsabile dell’Ufficio Pastorale delle attività espressive e artistiche – ma esserci, con il proprio cuore. Anche con questo piccolo gesto, in una serata di giubilo e di festa, si può essere artigiani di pace”.



Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini, invita tutta la comunità: “In un mondo che spesso alza la voce per dividere, vogliamo alzare la voce per unire. Guitar 100 è un gesto semplice, ma pieno di significato: tante voci e strumenti diversi che trovano armonia. È un’immagine concreta di ciò che dovrebbe essere la pace: non uniformità, ma unità nella diversità”.