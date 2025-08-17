La musica di Maria Antonietta & Colombre accolgono il nuovo giorno di Riccione

È stata un’alba affascinante quella del 17 agosto sulla spiaggia libera di piazzale San Martino a Riccione, dove diverse centinaia di persone si sono ritrovate per il concerto di Maria Antonietta & Colombre, nell’ambito della rassegna Albe in controluce.

Con il sole che sorgeva tingendo il cielo di rosso i due artisti hanno condiviso il palco, intrecciando con grazia e complicità i loro repertori personali e comuni. Entrambi hanno incantato ed emozionato con brani come Deluderti e Questa è la mia festa di Maria Antonietta, Pulviscolo, Adriatico e Il sole non aspetta di Colombre, fino alla recente Signorina Buonasera. Il momento più toccante è arrivato con la delicatissima interpretazione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli, seguita da incursioni nel repertorio di Elvis Presley e Bob Marley.

La rassegna si concluderà Domenica 24 agosto alle 6:15 alla spiaggia del Sole 86-87. Il pianista italiano di fama internazionale Cesare Picco porterà a Riccione la sua interpretazione del capolavoro assoluto di Keith Jarrett. Tutti i concerti sono a ingresso libero.