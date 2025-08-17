  
Indietro
menu
menu

all'alba

La musica di Maria Antonietta & Colombre accolgono il nuovo giorno di Riccione

In foto: il concerto
il concerto
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 17 Ago 2025 10:37 ~ ultimo agg. 18 Ago 02:00
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

È stata un’alba affascinante quella del 17 agosto sulla spiaggia libera di piazzale San Martino a Riccione, dove diverse centinaia di persone si sono ritrovate per il concerto di Maria Antonietta & Colombre, nell’ambito della rassegna Albe in controluce.
Con il sole che sorgeva tingendo il cielo di rosso i due artisti hanno condiviso il palco, intrecciando con grazia e complicità i loro repertori personali e comuni. Entrambi hanno incantato ed emozionato con brani come Deluderti e Questa è la mia festa di Maria Antonietta, Pulviscolo, Adriatico e Il sole non aspetta di Colombre, fino alla recente Signorina Buonasera. Il momento più toccante è arrivato con la delicatissima interpretazione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli, seguita da incursioni nel repertorio di Elvis Presley e Bob Marley.
La rassegna si concluderà Domenica 24 agosto alle 6:15 alla spiaggia del Sole 86-87. Il pianista italiano di fama internazionale Cesare Picco porterà a Riccione la sua interpretazione del capolavoro assoluto di Keith Jarrett. Tutti i concerti sono a ingresso libero.

Altre notizie
Rimini vista dall'alto
sostegno alle attività

Manifestazioni ed eventi invernali, il nuovo avviso pubblico per i contributi
di Redazione
repertorio
modifiche alla viabilità

Via Marignano, al via il 25 agosto i lavori di messa in sicurezza della frana
di Redazione
polizia locale di Riccione
VITTIME DUE RAGAZZI MILANESI

Furto di due cellulari, rintracciato e denunciato un giovane a Riccione
di Redazione
guitar 100 in centinaia in spiaggia libera tutti a cantare per la pace col vescovo nicolò anselmi
Guitar 100

In centinaia in spiaggia col vescovo per cantare assieme per la pace
di Redazione
Il logo del Riccione Women
Calcio C Femminile

Riccione Women presenta la sua stagione: il 6 settembre a Riminiterme
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO