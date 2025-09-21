Dopo la domenica balneare l'estate saluta: prima la pioggia poi termometro giù

Dopo una settimana di temperature e giornate tipicamente estive, come quella di oggi, il meteo è pronto a cambiare con l'inizio della settimana. E' stata, infatti, emessa, un'allerta gialla per temporali e vento valida dalla mezzanotte per tutta la giornata di lunedì. I temporali dovrebbero essere diffusi su tutta la regione, compresa la provincia di Rimini dove sono attesi dal pomeriggio con instabilità che proseguirà nella giornata di martedì. Da mercoledì è invece previsto un deciso calo delle temperature, con massime intorno ai venti gradi.

In particolare nella giornata di lunedì 22 settembre sono previsti temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica, che possono generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sui rilievi appenninici.

Le previsioni di Arpae.