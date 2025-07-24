Dopo il salvataggio della bimba nel porto l'appuntato Giugliano in Comune

Nella mattina di giovedì la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa hanno ricevuto l’Appuntato scelto Giovanni Giugliano, carabiniere del Nucleo radiomobile di Riccione, insieme al Capitano Valerio Monte, comandante della Compagnia dei carabinieri di Riccione, e al Tenente Matteo Tagliaferri, per esprimere personalmente la gratitudine dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità nei confronti del militare.

Durante i festeggiamenti per la Madonna del Mare, domenica scorsa (20 luglio 2025), Giovanni Giugliano – libero dal servizio – si è lanciato senza esitazione nelle acque del porto per salvare una bambina di 9 anni, in carrozzina e in vacanza con la famiglia, accidentalmente caduta dalla banchina durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio. A prestare immediato soccorso è stata anche una donna presente tra la folla. La bambina è stata subito tratta in salvo, l’intervento tempestivo ha scongiurato una tragedia e ha suscitato l’applauso commosso dei presenti.

“Quello compiuto dal carabiniere Giugliano è un atto di grande coraggio, altruismo e umanità – ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini, ringraziando l’Arma per il prezioso servizio di presidio del territorio a garanzia della sicurezza di riccionesi e ospiti della città – . A nome della città lo ringrazio per averci ricordato, con il suo gesto, il valore del senso civico e della prontezza d’animo anche fuori dal servizio. Un esempio di dedizione che merita il nostro riconoscimento più sentito”.