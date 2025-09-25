Donato un monitor multiparametrico alla Chirurgia dell'ospedale Ceccarini

L’associazione ASD Riccione Chapter Harley Davidson ha donato alla U.O. di Chirurgia Generale e Bariatrica, diretta dal dottor Andrea Lucchi, un monitor multiparametrico con l’obiettivo di potenziare la dotazione tecnologica e il monitoraggio dei pazienti. “L'attrezzatura donata va ad ampliare la dotazione del reparto e serve al monitoraggio del paziente chirurgico – ha spiegato il dottor Andrea Lucchi – con particolare riferimento al paziente obeso sottoposto a chirurgia bariatrica e metabolica. Il Centro di Riccione è, per il secondo anno consecutivo, centro di eccellenza SICOB (Società Italiana di Chirurgia Bariatrica e Metabolica), oltre che centro leader in Azienda AUSL Romagna per la chirurgia dell'obesità. Il monitor sarà comunque utilizzato anche per pazienti sottoposti a interventi di chirurgia generale, oncologica e toracica”. Alla cerimonia di consegna ha partecipato anche la Vice Sindaca di Riccione, Sandra Villa, la quale ha sottolineato il valore di queste iniziative per la comunità locale, un esempio concreto per tutti di come, unendo le forze, sia possibile raggiungere risultati significativi per il bene comune.