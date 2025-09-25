  
Eventi culturali

Mentre Vivevo inaugura la prima parte della stagione dal titolo "E pace sia!"

In foto: Corale Nsdf
Corale Nsdf
di Redazione   
Gio 25 Set 2025 12:14 ~ ultimo agg. 13:10
Domenica 28 settembre alle ore 17.30 con E pace sia! la Corale Nsdf  inaugura la prima parte della stagione 2025/26  di Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo che l'associazione quotidianacom cura dal 2015 presso la Sala Teatro di Via Costa del Macello a Poggio Torriana (RN).
E pace sia! è il richiamo alla cessazione di tutte le guerre che la Corale Nsdf diretta dal maestro Loris Tamburini, traduce in un repertorio che spazia dalla polifonia sacra del ‘500 di Giovanni Pierluigi da Palestrina agli spirituals, sconfinando anche in altri generi musicali. Da vari anni partecipa alla Rassegna corale Voci nei Chiostri organizzata dal Comune di Rimini in collaborazione con Aerco alla quale è associata dal 2007. Nell’agosto 2012 la corale è stata diretta dal maestro Ennio Morricone in occasione del concerto “La bellezza ci salverà” mentre è del 2019 la collaborazione con Cristina Donà per un concerto nel Teatro Petrella di Longiano e dello stesso anno il Concerto nella Konviktkirche di Friburgo. Nel 2024 ha partecipato al concerto per la ricorrenza dei 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, sull’Altare della Cattedra di San Pietro nella Basilica di San Pietro in Vaticano. 

