  
Indietro
menu
menu

'pellegrini di speranza'

Domenica ai Salesiani la festa di inizio anno scolastico promossa dalla Diocesi

In foto: dalla locandina
dalla locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 27 Set 2025 07:48 ~ ultimo agg. 02:45
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Domenica 28 settembre nel cortile dei Salesiani a Rimini, in via Parisano angolo via don Bosco, ci sarà la festa di inizio anno scolastico promossa dall'Ufficio Scuola della Diocesi e dalle scuole paritarie cattoliche. Alle 15.30 ci sarà la Messa presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, a seguire testimonianze, giochi e merenda condivisa. In caso di maltempo l'evento si terrà nei locali della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice.

Info: pastoralescolastica@diocesi.rimini.it

Altre notizie
Consiglio comunale e Giunta di Santarcangelo
Presentata dalla maggioranza

Revoca cittadinanza a Mussolini. La mozione in consiglio a Santarcangelo
di Redazione
Nicola Marcello (FdI)
106 in Emilia Romagna

7,4 milioni per la viabilità riminese. Marcello: segnale concreto dal Governo
di Redazione
il Consiglio Comunale di Rimini
Nella seduta del 30 settembre

Ordine del giorno su Gaza in consiglio a Rimini: dalle città una voce di pace
di Redazione
Un'immagine del Tennis Club Viserba
Al Tennis Club Viserba

Prequalificazioni Ibi di 4a cat. maschili: quarti per Paladini, Palumbo e Fabbri
di Icaro Sport
dalla locandina
ricordando Campana e Paolucci

Tra Rimini e Santarcangelo il 76° Convegno della Società di Studi Romagnoli
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO