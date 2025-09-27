Domenica ai Salesiani la festa di inizio anno scolastico promossa dalla Diocesi

Domenica 28 settembre nel cortile dei Salesiani a Rimini, in via Parisano angolo via don Bosco, ci sarà la festa di inizio anno scolastico promossa dall'Ufficio Scuola della Diocesi e dalle scuole paritarie cattoliche. Alle 15.30 ci sarà la Messa presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, a seguire testimonianze, giochi e merenda condivisa. In caso di maltempo l'evento si terrà nei locali della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice.

Info: pastoralescolastica@diocesi.rimini.it