la società del Macfrut

A Cesena Fiera parte il post Piraccini. Patrizio Neri è il nuovo presidente

In foto: Patrizio Neri
Patrizio Neri
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 27 Set 2025 08:22 ~ ultimo agg. 08:31
Il Consiglio di Amministrazione di Cesena Fiera riunitosi venerdì ha preso atto delle dimissioni della Vicepresidente Catia Guerrini, già comunicate nei giorni scorsi, e delle dimissioni del presidente Renzo Piraccini, annunciate nella seduta odierna.

Nel corso della stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla cooptazione dei nuovi due componenti del Consiglio di Amministrazione che entrano a far parte del consiglio: Carlo Costa e Alessandra Graziani.

Carlo Costa è Chief Corporate Officer di IEG (Italian Exhibition Group) a cui è affidata la gestione dei settori Operation, Finance, HR, IT, Legal&Compliance e le attività corporate delle controllate. Alessandra Graziani è responsabile marketing della Graziani Packaging, azienda che opera nel settore del packaging ortofrutticolo e industriale. L’attuale consiglio di amministrazione di Cesena Fiera è composto da Carlo Costa, Ernesto Fornari, Alessandra Graziani, Paolo Lucchi, Patrizio Neri, Lorenzo Tersi, Enrico Turoni.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua nuova composizione, si è subito riunito e ha attribuito al consigliere Patrizio Neri - Presidente di Jingold, nonché Presidente di Fruitimprese Emilia Romagna - il ruolo di Presidente di Cesena Fiera. Nel ruolo di Vicepresidente è stato nominato Carlo Costa.

Nell’ambito dell’assemblea dei soci, che approverà il bilancio preventivo 2026, sarà confermato il nuovo assetto che - spiega una nota - "proseguirà, anche attraverso la ricostituzione del Comitato Macfrut, il percorso di crescita della fiera internazionale dell’ortofrutta sulla scia dei grandi risultati di Renzo Piraccini, che il consiglio di amministrazione ha ringraziato per quanto fatto nel corso di questi anni". Sotto le presidenza di Piraccini c'è stato l'accordo che ha portato a Rimini dal 2015 il Macfrut, principale manifestazione promossa da Cesena Fiera.

