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speronamenti e spari

Lo spaccio dietro la folle fuga sulla Tolemaide. Tre arresti, due agenti feriti

In foto: Adriapress
Adriapress
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Redazione
   
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E' iniziato tutto con l'incrocio della targa nelle banche dati delle forze dell'ordine: una potente Bmw X6, risultata rubata a Bologna alcune settimane prima, viene individuata lungo la Tolemaide. Quando gli agenti della Squadra Mobile intimano l'alt al conducente, questo spinge sull'acceleratore e fugge a tutta velocità. Ne scaturisce un inseguimento serrato in direzione Santarcangelo. La Bmw tenta di mandare fuori strada le auto della polizia di Stato, sperona un mezzo di servizio e urta quattro auto, coinvolgendo anche alcuni turisti svizzeri rimasti lievemente feriti. La folle corsa termina dopo un’inversione a forte velocità nei pressi della rotonda dell'Ikea. A quel punto i due occupanti, due albanesi di 21 e 22 anni, abbandonano il mezzo per fuggire a piedi verso i campi.

Gli agenti li rincorrono a piedi, esplodendo in aria due colpi d'avvertimento con la pistola d'ordinanza. Entrambi i fuggitivi vengono bloccati grazie al supporto delle Volanti. Ispezionando l'abitacolo della Bmw, gli agenti trovano droga, contanti e due coltelli. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di sequestrare 347 grammi di cocaina e 6.500 euro in contanti. Nell'operazione è finito in manette anche un terzo uomo, un italiano di 33 anni sorpreso nella stanza dove era custodito lo stupefacente. Per i tre sono scattate accuse che vanno dalla detenzione di droga alla ricettazione, fino alla resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Feriti nell'inseguimento due poliziotti, entrambi dimessi dall'ospedale con una prognosi rispettiva di tre e 25 giorni. I due albanesi, difesi dall'avvocato Massimiliano Orrù, verranno processati per direttissima venerdì.

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