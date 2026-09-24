Visitatori dei musei in crescita. Al Fellini Museum oltre la metà sono stranieri

Tra giugno e agosto 2026 il circuito museale comunale ha contato 34.131 visitatori, il 16,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il confronto considera Museo della Città, Domus del Chirurgo e le due sedi del Fellini Museum – Castel Sismondo e Palazzo del Fulgor – ed esclude in entrambi gli anni i Palazzi dell’Arte, chiuso nell’estate 2025, in modo da rendere omogenei i due periodi. A caratterizzare in modo particolare l’estate 2026 è la forte crescita degli ingressi gratuiti, passati dai 7.598 del 2025 ai 16.759 del 2026, con un aumento del 120,6%.

L'ingresso è gratuito per i residenti della Provincia di Rimini e per tutti i ragazzi e le ragazze fino a 30 anni

Dei 16.759 ingressi gratuiti registrati tra giugno e agosto, 7.858 sono di under 31, pari al 46,9% di tutte le gratuità, mentre 1.887, pari

all’11,2%, sono di residenti nella provincia di Rimini. L’ampliamento della gratuità è avvenuto contemporaneamente a una crescita del numero complessivo dei visitatori, aumentati di quasi 5 mila unità rispetto all’estate precedente.



I dati delle singole sedi: +30,5% di presenze al Museo della Città, al Palazzo del Fulgor +35,1%.



Il Museo della Città si conferma la sede più frequentata con 10.456 visitatori, pari al 30,6% del totale, contro gli 8.015 dell’estate 2025. L’incremento è del 30,5%. A Castel Sismondo, sede del Fellini Museum, i visitatori sono stati 9.441, il 27,7% del totale, contro gli 8.273 del 2025 (+14,1%). Particolarmente significativa la crescita di Palazzo del Fulgor, che passa dai 5.275 visitatori del 2025 ai 7.124 del 2026, con un

aumento del 35,1%. Complessivamente le due sedi del Fellini Museum passano da 13.548 visitatori nell’estate 2025 a 16.565 nel 2026, con un aumento del 22,3%.



Nel complesso del circuito museale, il 42,1% del pubblico proviene dall’estero con Germania e Polonia ai primi posti, seguite da Francia, Ungheria e Russia. Cresce come detto la quota di visitatori della provincia (18,4% contro l’11,5% del 2025), mentre il 39,5% proviene dal resto d’Italia in particolare da Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Il dato è ancora più evidente nel Fellini Museum, dove la crescita della frequentazione locale convive con una fortissima capacità di attrazione internazionale. Oltre la metà del pubblico il 54%, provenire dall’estero, una percentuale in crescita rispetto al 52% registrato nel 2025, il 12,6% sono visitatori della provincia di Rimini (4,3% nel 2025), il 33,4% dal resto d’Italia.

“I dati dei tre mesi estivi restituiscono dunque un sistema museale che cresce nei numeri e che sembra allargare il proprio raggio d’azione in due direzioni: raf orzando il rapporto quotidiano con i giovani e con la comunità locale e mantenendo una forte capacità di attrazione nei confronti del pubblico nazionale e internazionale – commenta l’assessore alla Cultura Michele Lari – La scelta di ampliare le gratuità si inserisce in questa

prospettiva: uno strumento per favorire una frequentazione più ampia e continuativa del patrimonio culturale cittadino e per rendere i musei sempre più luoghi di cui chi vive il territorio può sentirsi davvero parte”.