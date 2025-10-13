Dissenso a De Pascale. La segretaria PD: lettera nata fuori dalle sedi opportune

segretaria provinciale del PD di Rimini Giulia Corazzi arriva un intervento sulla lettera sottoscritta da diversi membri del partito per esprimere dissenso sulla posizione del presidente della Regione De Pascale in tema di indennizzi ai concessionari demaniali (vedi Dallaarriva un intervento sulla lettera sottoscritta da diversi membri del partito per esprimere dissenso sulla posizione del presidente della Regione De Pascale in tema di indennizzi ai concessionari demaniali (vedi notizia ). Le questioni vanno condivise nelle sedi opportune e non altrove, sottolinea. "Il Partito Democratico è da sempre fondato sul dialogo e il confronto: un confronto che passa dai nostri iscritti, dai circoli, dai nostri organismi dirigenziali e da tutti i nostri amministratori. Questa ricchezza di posizioni, di proposte e idee è ciò che in questi anni ci ha sempre permesso di crescere e di essere in grado di interpretare al meglio le sfide della nostra società: una grande responsabilità che va affiancata dalla altrettanto importante capacità di fare una sintesi costruttiva e condivisa nei luoghi del nostro Partito. In nessun altro.

Il nostro è un partito orgogliosamente plurale - prosegue la Corazzi - che non deve perdere però la capacità di sapersi unire e rappresentare le proprie posizioni in modo chiaro e unitario nelle sedi opportune e con i modi opportuni.

Per questo tutto ciò che esce da questo metodo, come la lettera pervenuta alla stampa in questi giorni, non può rappresentare tutti noi, non può rappresentare la posizione del Pd di tutta la provincia di Rimini.

È un'iniziativa, firmata da diversi esponenti, che avrebbe dovuto trovare voce e sintesi nelle sedi del nostro partito e non altrove.