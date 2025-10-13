per 135mila euro
Infiltrazioni nella mensa della scuola a Villaggio I Maggio. Approvati i lavori
In foto: La scuola del Villaggio I Maggio
di Redazione
1 min
Lun 13 Ott 2025 12:46 ~ ultimo agg. 12:51
La Giunta comunale di Rimini ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento che interesserà la nuova copertura della mensa della scuola elementare di Villaggio I Maggio, dove si erano verificate significative perdite. I lavori, per un investimento complessivo di 135mila euro già finanziati, saranno mirati a potenziare l’impermeabilità del soffitto dei locali, per impedire il verificarsi di infiltrazioni che precludano la piena fruibilità da parte degli studenti dello spazio. Contestualmente si interverrà sulla sostituzione dell’impianto antincendio, con lavori affidati ad Anthea.
