Infiltrazioni nella mensa della scuola a Villaggio I Maggio. Approvati i lavori

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento che interesserà la nuova copertura della mensa della scuola elementare di Villaggio I Maggio, dove si erano verificate significative perdite. I lavori, per un investimento complessivo di 135mila euro già finanziati, saranno mirati a potenziare l’impermeabilità del soffitto dei locali, per impedire il verificarsi di infiltrazioni che precludano la piena fruibilità da parte degli studenti dello spazio. Contestualmente si interverrà sulla sostituzione dell’impianto antincendio, con lavori affidati ad Anthea.