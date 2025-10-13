  
su tutto il litorale

Dune di spiaggia a Riccione. Durante i lavori vietato passeggiare

In foto: la spiaggia di Riccione
la spiaggia di Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 13 Ott 2025 12:41 ~ ultimo agg. 12:45
Sono in procinto di partire a Riccione i lavori di realizzazione delle dune invernali a protezione degli stabilimenti balneari e delle attività di spiaggia. Durante l'intervento che si svolgerà in base alle condizioni meteo, dalle ore 8 alle ore 18, saranno movimentati i materiali sabbiosi per formare le dune protettive.

Sarà interessato l’intero arenile comunale e sarà suddiviso in due ambiti: dalla zona 1 a Piazzale San Martino, i lavori saranno eseguiti dal Consorzio trasporti riviera soc. coop. spa, società mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa con E.co.tec. srl, dalla zona 49 alla zona 137, l’esecuzione sarà curata dalla Cooperativa Bagnini di Riccione. Durante il periodo di svolgimento dei lavori sarà vietato il passaggio di persone e mezzi nei tratti di spiaggia interessati. Sarà consentito solo il transito dei mezzi di Hera, impegnati nella raccolta dei rifiuti spiaggiati.

Le dune invernali rappresentano una misura di protezione essenziale per il nostro litorale – sottolinea l’assessore al Demanio Christian Andruccioli - . Si tratta di un intervento di prevenzione e tutela ambientale che consente di proteggere la spiaggia e le attività balneari dagli effetti delle mareggiate invernali.”

