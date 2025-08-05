Direttore dei Musei di Rimini: 45 in corsa per il ruolo. I prossimi step

Si è chiuso l’avviso pubblico per selezionare il nuovo direttore dei Musei comunali di Rimini e sono state 45 le domande pervenute.

L’incarico avrà durata fino al termine del mandato del Sindaco (salvo proroga o rinnovo) e contempla tra i compiti tutto ciò che riguarda la promozione e valorizzazione del patrimonio museale, archeologico, storico custodito dai musei comunali (Museo della Città, Domus del Chirurgo, Museo degli Sguardi, Palazzi dell’arte), oltre alla progettazione realizzazione e programmazione di mostre nei diversi spazi espositivi della città.

Tra le altre funzioni previste anche la promozione di accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati operanti in ambito culturale, la ricerca di finanziamenti pubblici e privati da destinare al sostegno delle attività dei Musei. Al direttore è richiesta inoltre la promozione di progetti di innovazione tecnologica dei servizi, con particolare riferimento alla digitalizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

La valutazione del candidato è effettuata con riferimento al possesso di esperienza professionale, competenze, capacità ed attitudini adeguate allo svolgimento dell’incarico. La selezione sarà in carico al Sindaco e all’assessore alla cultura sulla base di una istruttoria preliminare e dei successivi colloqui a cura di un’apposita Commissione (in questi giorni in fase di composizione). Accederanno al colloquio conclusivo con il sindaco e l’assessore i candidati che avranno riportato un giudizio di massima idoneità.