Era ricoverato a Riccione
Dimesso dall'ospedale il Vescovo emerito Lambiasi: terminerà le cure a casa
In foto: il vescovo emerito Lambiasi
di Redazione
1 min
Lun 21 Lug 2025 17:11 ~ ultimo agg. 4 Ago 03:17
Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 luglio, il Vescovo emerito di Rimini, mons. Francesco Lambiasi è stato dimesso dall’ospedale Ceccarini di Riccione. Mons. Lambiasi era stato ricoverato a seguito di un malore e di una infezione che gli aveva procurato febbre. Dopo gli esami di approfondimento clinico e le cure, i medici hanno sancito le dimissioni. Il Vescovo emerito proseguirà a casa – presso la comunità di Montetauro - la cura antibiotica per debellare definitivamente l’infezione. Don Francesco è sereno e sta bene, e ha voluto salutare e ringraziare personalmente tutto il personale medico e paramedico che gli ha prestato cure in questi giorni.
