Ludoteca senza autorizzazioni. Il comune sospende l'attività

Il Comune di Rimini ha sospeso l’attività di una ludoteca in Piazza Ferrari per mancanza di autorizzazioni. La decisione è stata presa in via precauzionale, a tutela della sicurezza dei minori, dopo un sopralluogo della Polizia Locale che ha rilevato l’assenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La struttura accoglieva fino a 12 bambini tra i 2 e i 10 anni, in spazi allestiti per attività ludiche. Il servizio, offerto su base oraria e senza iscrizione formale, prevedeva l’affidamento dei minori a personale adulto in cambio di un compenso.

Secondo quanto emerso, l’organizzazione dell’attività presenta caratteristiche assimilabili a un centro estivo, soggetto a specifici requisiti normativi. L’amministrazione ha concesso 20 giorni per regolarizzare la posizione. In caso contrario, sarà disposta la chiusura definitiva.

La sospensione resta in vigore fino alla verifica della conformità.