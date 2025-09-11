  
Indietro
menu
menu

20 giorni per regolarizzare

Ludoteca senza autorizzazioni. Il comune sospende l'attività

In foto: ludoteca (repertorio pexels)
ludoteca (repertorio pexels)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 11 Set 2025 13:45 ~ ultimo agg. 14:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il Comune di Rimini ha sospeso l’attività di una ludoteca in Piazza Ferrari per mancanza di autorizzazioni. La decisione è stata presa in via precauzionale, a tutela della sicurezza dei minori, dopo un sopralluogo della Polizia Locale che ha rilevato l’assenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
La struttura accoglieva fino a 12 bambini tra i 2 e i 10 anni, in spazi allestiti per attività ludiche. Il servizio, offerto su base oraria e senza iscrizione formale, prevedeva l’affidamento dei minori a personale adulto in cambio di un compenso.
Secondo quanto emerso, l’organizzazione dell’attività presenta caratteristiche assimilabili a un centro estivo, soggetto a specifici requisiti normativi. L’amministrazione ha concesso 20 giorni per regolarizzare la posizione. In caso contrario, sarà disposta la chiusura definitiva.
La sospensione resta in vigore fino alla verifica della conformità. 

Altre notizie
il depuratore di Riccione
Parola ai residenti

Depuratore Riccione. Il Comitato: i cattivi odori ci sono ancora
di Redazione
VIDEO
un rendering di piazza Ferrari
Sabato si inaugura

Conclusi i lavori in piazza Ferrari a Rimini: telecamere, arredi e nuovi giochi
di Redazione
Giusy Anna Scarcella, proprietaria del Rimini F.C.
Si avvicina la scadenza del 16

Giammarioli si presenta alla squadra ma resta nel "limbo". Derby a rischio?
di Icaro Sport
Valerio Brighi e Ulisse Pesaresi
Al top in Regione

Accordo strategico tra CBR e Pesaresi: nasce polo produttivo per grandi opere
di Redazione
allarme amianto
Lunga latenza

Amianto e tumori: a Rimini 170 casi negli ultimi 30 anni
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO