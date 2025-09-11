  
Indietro
menu
menu

Nel 2042, 157.415 abitanti

Rimini in controtendenza: più nascite ma popolazione sempre più vecchia

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 11 Set 2025 14:02 ~ ultimo agg. 14:18
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
La crisi demografica morde forte in Italia. Secondo i dati diffusi dal "Il Sole 24 Ore", su statistiche ISTAT, sono 166.051 le nascite nel primo semestre 2025 con un drastico calo di 12.054 unità, equivalente al 7,5% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Rimini però presenta numeri in controtendenza: le proiezioni elaborate attraverso le statistiche sperimentali ISTAT per il periodo 2023-2042 indicano infatti una crescita prevista della popolazione residente del 4,65%, passando dalle 150.423 unità del 2023 a 157.415 abitanti nel 2042.
"Questo incremento - spiega l'assessora Anna Montini - deriva da una combinazione di fattori: un saldo naturale positivo con nascite previste in crescita del 27,35% che superano l'aumento dei decessi (+21,95%), e flussi migratori che, pur registrando una diminuzione degli arrivi (-15,15%), mantengono un bilancio favorevole grazie a una riduzione maggiore delle partenze (-22,22%). Particolare attenzione merita la riduzione prevista degli arrivi dall'estero del 22,84%, dato che richiede un monitoraggio costante per comprenderne le implicazioni future".
C'è però il problema invecchiamento visto che l'età media della popolazione è destinata a crescere da 46,66 a 49,6 anni, con la fascia over 65 che passerà dal 24,46% al 32,53% del totale. La popolazione anziana nel 2042 sarà quindi un terzo del totale mentre attualmente rappresenta un quarto dei residenti.
Il tasso di crescita complessivo subirà una flessione da 5,1 a 0,9 punti, comunque più sostenibile rispetto al calo del 4% previsto a livello nazionale nello stesso periodo.
"Questi dati confermano Rimini come una città attrattiva in cui scegliere di vivere e rappresentano una validazione delle politiche di rigenerazione, di inclusione, vivibilità e benessere su cui l'amministrazione comunale ha concentrato i propri sforzi negli ultimi anni e continuerà a investire - conclude l'assessora -.  La previsione per il nostro comune risulta cautamente ottimistica nel contesto generale, sebbene il rapporto tra giovani e anziani previsto per il 2042 di 1 a 3 sollevi importanti questioni strategiche legate alle politiche di protezione sociale e al rafforzamento del sistema di welfare locale.
 
Altre notizie
ludoteca (repertorio pexels)
20 giorni per regolarizzare

Ludoteca senza autorizzazioni. Il comune sospende l'attività
di Redazione
il depuratore di Riccione
Parola ai residenti

Depuratore Riccione. Il Comitato: i cattivi odori ci sono ancora
di Redazione
VIDEO
un rendering di piazza Ferrari
Sabato si inaugura

Conclusi i lavori in piazza Ferrari a Rimini: telecamere, arredi e nuovi giochi
di Redazione
Giusy Anna Scarcella, proprietaria del Rimini F.C.
Si avvicina la scadenza del 16

Giammarioli si presenta alla squadra ma resta nel "limbo". Derby a rischio?
di Icaro Sport
Valerio Brighi e Ulisse Pesaresi
Al top in Regione

Accordo strategico tra CBR e Pesaresi: nasce polo produttivo per grandi opere
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO