Sabato si inaugura

Conclusi i lavori in piazza Ferrari a Rimini: telecamere, arredi e nuovi giochi

In foto: un rendering di piazza Ferrari
un rendering di piazza Ferrari
di Redazione   
Gio 11 Set 2025 12:53 ~ ultimo agg. 12:58
Tempo di lettura 1 min
Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di Piazza Ferrari a Rimini e sabato 13 alle 11 è prevista l'inaugurazione ufficiale con la riapertura dell'area giochi. L'opera rientra nel programma "Borgo Marina Si-Cura", realizzato dal comune in collaborazione con la Regione, con l'obiettivo di migliorare la qualità urbana e rafforzare la sicurezza. L'intervento ha visto il rafforzamento della rete di videosorveglianza e il miglioramento dell'illuminazione pubblica. Inoltre è stata realizzata una trasformazione dell'arredo urbano e una ricollocazione del verde. Elemento centrale, la creazione di una zona ludica di 220 metri quadrati, dotata di pavimentazione antitrauma con decorazioni floreali, che garantisce l'accessibilità per tutti i bambini.
Il finanziamento complessivo di 200mila euro è coperto per l'80% dalla Regione. Progettazione ed esecuzione sono stati affidati ad Anthea srl, con l'aggiunta di servizi di presidio sociale tramite street tutor per consolidare la sicurezza percepita dai cittadini.

