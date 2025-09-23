Sport di Tutti – Parchi
Nuovi attrezzi per lo sport al parco urbano del Conca a Morciano
In foto: l'inaugurazione
di Redazione
1 min
Mar 23 Set 2025 16:13 ~ ultimo agg. 16:27
Morciano di Romagna entra nella rete nazionale di “Sport di Tutti – Parchi”, il progetto promosso da Sport e Salute S.p.A. assieme ad ANCI per diffondere la cultura dello sport e dei sani stili di vita nelle aree urbane. L’inaugurazione della nuova area attrezzata, collocata al Parco Urbano del Conca, si è svolta oggi alla presenza delle istituzioni e della cittadinanza.
Il vice sindaco Andrea Agostini ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che rende il parco un luogo di incontro e di benessere per tutte le età. Erano presenti Antonella Luminosi, coordinatrice regionale del progetto per Sport e Salute S.p.A., e Luca Ricci, personal trainer e atleta morcianese.
Il momento inaugurale ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Morciano di Romagna, che hanno animato la mattinata con attività pratiche e dimostrative. Dopo il taglio del nastro, i ragazzi hanno sperimentato in prima persona il funzionamento degli attrezzi, scoprendo come attraverso i QR Code sia possibile accedere a tutorial digitali per allenarsi in autonomia o in gruppo, coniugando movimento e tecnologia.
