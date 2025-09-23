98 punti analizzati
Ultimo campionamento stagionale di Arpae. tutte conformi le acque della Riviera
In foto: @Adriapress
di Redazione
1 min
Mar 23 Set 2025 16:28 ~ ultimo agg. 16:35
Sono disponibili i risultati del campionamento stagionale delle acque marine, eseguito da Arpae lunedì 22 settembre 2025, lungo tutta la costa dell'Emilia-Romagna. Nessuna brutta sorpresa: in tutti i 98 punti della costa i valori rilevati sono nella norma e pertanto tutte le acque sono balneabili. Il campionamento effettuato, che rientra nel calendario stilato prima dell'estate, è l’ultimo della stagione balneare 2025.
La pagina di Arpae sulla balneazione.
