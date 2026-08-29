Crea scompiglio nel bar e minaccia la titolare. Arrestato dai carabinieri

Ha creato scompiglio all'interno di un bar di Rimini e, nonostante fosse stato allontanato dai carabinieri, ci ha fatto ritorno e ha minacciato la titolare. Per un 47enne del posto sono così scattate le manette. L'episodio è avvenuto nella giornata di venerdì. A dare l'allarme la titolare del locale ha chiamato il 112 segnalando la presenza molesta di un uomo. Giunta sul posto, la pattuglia ha riportato la calma e l'uomo si è allontanato di sua iniziativa. Pochi minuti dopo però ha fatto ritorno nel locale in evidente stato di alterazione (probabilmente dovuta all'assunzione di droga) e con un atteggiamento minaccioso nei confronti della stessa titolare. Il tempestivo arrivo dei militari è stato accolto dal 47enne con condotte aggressive e provocatorie, tanto da mettere in pericolo l’incolumità degli avventori (molti dei quali minorenni) e da creare intralcio alla circolazione stradale. Per l'uomo è scattato quindi l'arresto con l'accusa resistenza a pubblico ufficiale a cui si aggiunge la denuncia per le minacce rivolte alla titolare del bar. Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare l’eventuale sussistenza anche del reato di atti persecutori. L'uomo infatti già in precedenza aveva preso di mira varie volte la stessa vittima. Il PM di turno della Procura di Rimini ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.