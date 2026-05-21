'1000 mani per 2000 sorrisi': la colletta alimentare di Teddy

“1000 mani per 2000 sorrisi”. Così si chiama la colletta alimentare aziendale promossa dal Gruppo Teddy, uno dei leader internazionali nel settore dell’abbigliamento con i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, che ha rimarcato il proprio impegno a favore della comunità e del territorio con un’iniziativa che rientra nel programma aziendale di Cittadinanza di Impresa, che interviene a sostegno dei bisogni educativi emergenti, formazione dei giovani e contrasto alla povertà. Dal 4 al 14 maggio in tutte le sedi Teddy - da Rimini a Gatteo, da Bologna a San Marino - i dipendenti hanno raccolto i generi alimentari che sono stati poi destinati a realtà locali impegnate nel supporto alle persone più in difficoltà. Sono state 257 le persone coinvolte che hanno contribuito alla raccolta di 177 menù e di circa 885 kg di cibo consegnato poi alle associazioni scelte: Capanna di Betlemme (presidio socio-assistenziale che dà una casa alle persone senza fissa dimora) e Casa Santa Chiara (cooperativa che accoglie persone con disabilità) a Bologna e il Banco Alimentare (associazione attiva nel sostegno a persone e famiglie in difficoltà economica tramite la distribuzione di beni di prima necessità) a Rimini.