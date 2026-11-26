L’Aeroporto Fellini annuncia il nuovo collegamento diretto Wizz Air tra Rimini e Belgrado, che entrerà a far parte della programmazione Summer 2027. E' il settimo collegamento con Wizz Air.

La rotta sarà operativa dal 15 giugno 2027, con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. I voli saranno operati con aeromobile Airbus A321, con 239 posti disponibili alla vendita per ogni volo.

Con Belgrado salgono a sette le rotte programmate da Wizz Air dal “Federico Fellini”. Il nuovo collegamento amplia l’offerta internazionale dello scalo e rafforza la connettività della Romagna con l’Europa sud-orientale. Il network dell’aeroporto già annunciato per la Summer 27 sale così a 29 rotte, di cui 26 internazionali.

I commenti:

Leonardo Corbucci – Amministratore Delegato di AIRiminum 2014 S.p.A.

«Con Belgrado salgono a sette le rotte programmate da Wizz Air al Fellini. Il consolidamento della presenza di una delle principali compagnie aeree europee testimonia la fiducia nelle potenzialità della Romagna e rafforza una partnership industriale di valore strategico, che intendiamo sviluppare nei prossimi anni. Dalla Summer 2027 un’altra importante capitale europea sarà direttamente collegata al nostro territorio. Sono così 29 le rotte già annunciate per il prossimo anno. Lo sviluppo del Fellini è parte integrante della crescita della Romagna. Il nostro impegno è garantire una connettività internazionale all’altezza della forza del suo sistema imprenditoriale, della qualità della sua offerta turistica e della ricchezza del suo patrimonio culturale, creando nuove opportunità e accrescendo la competitività dell’intero territorio sui mercati europei. La collaborazione con partner industriali del calibro di Wizz Air sarà determinante per accelerare questo processo e consolidarne i risultati nel tempo.»

«La fitta trama di collegamenti aerei tra Rimini e la Riviera e l’Europa per l’anno prossimo si arricchisce di questa nuova tratta -dichiarano congiuntamente l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio dell’Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, e il Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad- ancora più strategica alla luce dell’Expo 2027 che la capitale serba ospiterà tra maggio e agosto, e che vedrà anche l’Emilia-Romagna tra le protagoniste al Padiglione Italia dell’Esposizione Universale. Un’importante occasione di promozione, considerando i milioni di visitatori che ogni Expo registra. Con questo collegamento, che rende Rimini e la Romagna ancora più connesse con l’Europa centro-sud orientale, prosegue in linea retta il piano di sviluppo del “Fellini” supportato dalla Regione e dai comuni che partecipano congiuntamente ad Apt Servizi Emilia-Romagna al progetto di promozione della Riviera di Rimini.»

«Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio di questo nuovo collegamento diretto tra il “Federico Fellini” e Belgrado – afferma la Sindaca Riccione Daniela Angelini. Per Riccione, che dista pochi minuti dallo scalo, ogni nuova rotta internazionale rappresenta una porta d’accesso diretta e strategica verso mercati ad alto potenziale. Anche questo collegamento va pienamente nella direzione della rotta tracciata dal Piano Strategico del Turismo di Riccione per il potenziamento del turismo straniero, una componente che nei primi otto mesi del 2026 è già salita al 20,9% del totale delle presenze e che presenta ottime prospettive di crescita per gli anni a venire. La sinergia con l’aeroporto e la possibilità di intercettare i flussi legati a un grande appuntamento internazionale come l’Expo 2027 di Belgrado ci permetteranno di consolidare ulteriormente il posizionamento della nostra città come destinazione europea attrattiva, accogliente e capace di destagionalizzare la propria offerta.»

«L’apertura di questo nuovo collegamento rappresenta un’importante opportunità anche per Cattolica oltre che per tutto il territorio romagnolo - commenta la Sindaca Franca Foronchi. Si tratta di una nuova destinazione strategica, capace di avvicinare ulteriormente la Romagna all’Europa centro-orientale. Per Cattolica, città che ha fatto dell'accoglienza e dell'ospitalità uno dei propri tratti distintivi, ogni nuovo collegamento internazionale rappresenta un'occasione per ampliare i mercati di riferimento, intercettare nuovi visitatori, rafforzare la propria presenza nello scenario turistico internazionale. La vicinanza all'aeroporto di Rimini è un valore strategico per la nostra destinazione: poter contare su collegamenti diretti significa rendere più semplice e accessibile raggiungere la nostra costa, favorendo nuovi flussi turistici e creando opportunità per le strutture ricettive, il commercio e tutto il sistema economico locale. La crescita dell'aeroporto Fellini è un investimento che produce benefici per un territorio che deve continuare a fare sistema, lavorando insieme come stiamo già facendo per promuovere la Romagna e valorizzarne l'offerta turistica in tutte le sue componenti.»

«L’incremento costante dei collegamenti aerei da e per il nostro territorio rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo turistico della Romagna e di Misano Adriatico – riporta il Sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni. Essere connessi in modo diretto alle principali capitali e destinazioni europee significa rendere la nostra destinazione sempre più accessibile e facilitare l’arrivo di visitatori da nuovi mercati. La disponibilità di un aeroporto efficiente, capace di ampliare progressivamente la propria offerta di collegamenti, è un fattore strategico per il turismo: il viaggio e la facilità di raggiungere una destinazione sono infatti parte integrante dell’esperienza turistica. Il rafforzamento della rete di rotte, come quella che oggi collega Rimini a Belgrado, contribuisce quindi a consolidare la competitività del sistema turistico romagnolo e riminese, offrendo nuove opportunità di promozione e di crescita per tutto il territorio.»

Conclude il Sindaco di Bellaria-Igea Marina, Filippo Giorgetti: «Bellaria Igea Marina vede sempre favorevolmente la crescita delle rotte dell’Aeroporto Fellini secondo le logiche del progetto di sviluppo in cui da subito ha convintamente creduto. Il nuovo collegamento con Belgrado, capitale importante, con circa 2 milioni di abitanti, apre ad un mercato interessante ed in crescita con l’Europa e specificatamente con la zona dei Balcani. Una tratta che potrà essere rilevante per il nostro territorio ed il suo contesto economico e turistico. I dati relativi al movimento di persone ed all’indotto relativo sono cresciuti e questi implementi di offerta sono ulteriori segnali positivi per la nostra riviera.»