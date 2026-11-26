UN IMPRENDITORE RIMINESE
Rimini, arrestato in flagranza per stalking dopo anni di minacce e pedinamenti
In foto: Polizia di Stato (repertorio)
di Redazione
2 min
Nella serata del 25 novembre la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato in flagranza un uomo, imprenditore 60enne riminese, per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna di 50 anni, ricostruendo in poche ore una vicenda di vessazioni, minacce e aggressioni durata anni.
L’intervento è iniziato nel tardo pomeriggio, quando la donna si è presentata spaventata all’esterno della Questura dopo essersi accorta di essere seguita in auto dall’ex compagno fin dall’uscita dal lavoro. Inizialmente terrorizzata da possibili ritorsioni su di sé e sui figli, tanto da non voler entrare né fornire generalità o sporgere querela, è stata accompagnata in un ambiente protetto dagli investigatori specializzati della Squadra Mobile, che con un approccio graduale e rispettoso sono riusciti a conquistarne la fiducia.
Dalla ricostruzione è emerso che già nel marzo 2023 il Questore aveva emesso un ammonimento nei confronti dell’uomo, disponendo anche il ritiro cautelare e il sequestro amministrativo delle armi legalmente detenute. Nonostante i provvedimenti, le persecuzioni non si erano fermate e si erano aggravate dopo la fine definitiva della relazione nel maggio 2026, con appostamenti vicino a casa e al luogo di lavoro, un’aggressione con un pugno al volto a settembre, decine di chiamate quotidiane da numero anonimo — ben 129 solo nella giornata del 25 novembre in circa dieci ore — e messaggi con gravissime minacce rivolte anche ai figli.
Nel corso dell’attività investigativa, supportata dall’acquisizione di tabulati, e-mail, filmati e testimonianze, gli agenti hanno anche notato l’auto dell’uomo transitare più volte nei pressi della Questura; il veicolo è stato intercettato dalle Volanti e il conducente è stato accompagnato in Questura, dove è scattato l’arresto in flagranza a disposizione dell’Autorità giudiziaria per la convalida. Per chiedere aiuto o segnalazioni sono disponibili gli uffici di Polizia, il numero di emergenza 112, il numero antiviolenza e antistalking gratuito e attivo 24 ore su 24 1522 e l’app YouPol.
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