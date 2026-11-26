DAL 5 AL 7 DICEMBRE
In Fiera la 50^ Conferenza nazionale Animatori del RnS
In foto: la locandina
di Redazione
4 min
Si terrà presso la Fiera di Rimini da sabato 5 a lunedì 7 dicembre 2026 la 50^ Conferenza nazionale Animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo, in programma sul tema “«Avvicinandovi a lui, pietra viva, siete costruiti come edificio spirituale» (cf. IPt 2, 4). Fondati su Cristo, pietra viva, facciamo esperienza della potente e misteriosa azione dello Spirito Santo (Leone XIV, Magnifica Humanitas n.2).
La prima sessione pomeridiana si aprirà con un video introduttivo che intende celebrare i cinquant’anni di questa esperienza. Quindi, dopo l’intronizzazione della Parola, la Preghiera comunitaria carismatica e l’atto di affidamento alla Madonna e la presentazione della Conferenza, sarà Giuseppe Contaldo, Presidente nazionale del RnS, a portare un saluto prima della prima iniziale a cura del coordinatore nazionale Rosario Sollazzo su: «Quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo» (1 PI 2, 5). Presiederà la Celebrazione eucaristica S. E. Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini.
Nella giornata di domenica, al mattino, dopo la Preghiera comunitaria carismatica, la seconda relazione dal titolo «Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio» (1P1 2, 4) sarà tenuta da Padre Roberto Pasolini OFM cap., Predicatore della Casa Pontificia. Seguirà la Santa Messa celebrata da S. Em. il Card. Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore. Il pomeriggio sarà poi scandito, come da consuetudine in questo evento annuale, dai Simposi che verranno preceduti da un momento di lode corale. Il primo Simposio Generati dallo Spirito: L’esperienza comunitaria vedrà come relatore Jean Barbara, Rappresentante in Charis Internazionale per il Libano; il secondo Simposio Dall’Effusione alla missione: Identità missionaria della comunità del Rinnovamento nello Spirito sarà guidato da don Dario Vitali, Teologo, già Coordinatore regionale del Lazio; il terzo Simposio Giovani: Vita comunitaria, appartenenza e presenza nel mondo sarà condotto da S. E. Mons. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia; il quarto Simposio Vita comunitaria: Rinnovamento nello Spirito e servizio all’uomo avrà infine come relatore don Patrizio Rota Scalabrini, Biblista, Assistente Spirituale diocesano del RnS e Anziano del RnS. La sessione terminerà con il Roveto ardente.
La giornata conclusiva del lunedì, che inizierà con l’Eucaristia presieduta da don Michele Arcangelo Leone, Consigliere Spirituale nazionale del Rinnovamento, vedrà l’intervento sulla vita del Movimento da parte del direttore nazionale Gianpaolo Micolucci: quindi, il gesto comunitario del Patto d’Amore. La terza e ultima relazione, come sempre, sarà tenuta dal presidente nazionale Giuseppe Contaldo sul tema: «Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa» (1Pt 2, 9)» (Mc 16,20).
«Del tema scelto per quest’anno mi piace sottolineare l’espressione “avvicinandovi” - dichiara lo stesso Contaldo - perché mi pare proprio indicare il rapporto personale con Cristo, iniziato con la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo e l’impegno della vita nuova. Siamo “avvicinati” a Lui, “pietra viva”, come figli e figlie scelti e preziosi davanti a Dio, per un motivo sublime: la costruzione dell’edificio spirituale, costituito da ognuno di noi, con tutti i nostri fratelli. Certamente è più facile costruire chiese “fatte di pietra” che agire sulle “pietre vive” che sono gli animi umani. Le costruzioni materiali richiedono un bravo architetto, imprese edili, falegnami, arredatori e le indispensabili coperture finanziarie. Assai più complicato è realizzare l’invito di Paolo a costruire una chiesa fatta di “pietre vive”, di anime orientate a Gesù. La Conferenza Nazionale Animatori giunge nel 2026 alla sua 50^ edizione e ha, dunque, una rilevanza particolare nella storia e nel cammino del Movimento. Mentre si riconferma un appuntamento ineludibile per anziani, pastori e animatori, rappresenta un’occasione privilegiata, una tappa giubilare per fare memoria grata del cammino compiuto e, al tempo stesso, guardare con rinnovata fiducia alle sfide che attendono il RnS nella Chiesa e nella società».
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