Da Ravenna a Rimini in bici e in treno con l’Adriatica Bike Tour 2025

Da Ravenna a Rimini in bicicletta e in treno, per promuovere la Ciclovia Adriatica e mostrare come cicloturismo e trasporto pubblico possano diventare una vera alternativa all’auto privata. È l’Adriatica Bike Tour 2025, la staffetta organizzata dalla Regione in collaborazione con Itl – Istituto sui trasporti e la logistica – e con Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, che dal 24 al 25 settembre attraversa la costa emiliano-romagnola con l’obiettivo di sensibilizzare cittadine e cittadini a un uso più diffuso delle due ruote e a un modello di mobilità integrata. L’Adriatica Bike Tour si inserisce nell’ambito del progetto Cyros – Interreg Italia-Croazia (Adriatic Ionian Cycle Route for Sustainable Tourism), un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera avviata nel 2024 e attiva fino al 2026, che punta a rafforzare i collegamenti ciclabili lungo la costa adriatica, a favorire l’integrazione tra bicicletta e trasporto pubblico e a potenziare la rete comune tra Italia e Croazia. La Regione Emilia-Romagna partecipa come partner associato, contribuendo alla mappatura e alla verifica dei tratti della Ciclovia Adriatica, alla realizzazione di nuove connessioni e alla promozione della costa come destinazione di riferimento per il cicloturismo. In questo contesto, la staffetta ciclabile, proveniente da Chioggia (VE) e diretta a Pesaro attraverso la costa emiliano-romagnola, rappresenta un simbolico ‘passaggio del testimone’ tra regioni e comunità, per sensibilizzare cittadine e cittadini all’uso delle due ruote e a un modello di mobilità integrata.