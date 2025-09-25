"Rainbow vibe" approda ai Laghetti Arcobaleno di Riccione

Sabato 27 settembre l’Oasi Arcobaleno di Riccione, in viale Murano 47, si trasformerà in un laboratorio artistico a cielo aperto, dove arte, musica e natura daranno vita all'evento “Rainbow vibe”, una giornata interamente dedicata alla creatività, all’inclusione e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa si inserisce nel programma di attività promosso dall’Oasi Arcobaleno Lago & Bar, con il patrocinio del Comune di Riccione. Ad aprire la giornata alle 10 sarà un laboratorio artistico inclusivo realizzato con gli ospiti del Centro Del Bianco. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, spazio alla live performance di quattro artisti di fama nazionale e internazionale: Mozone, Tomoz, Jato ed Enko 4. Ciascun artista realizzerà un proprio pannello di grandi dimensioni, ispirandosi alla flora e alla fauna dei laghetti Arcobaleno. In serata, dalle 19:30 alle 23:30, musica live della band Ghenda.