  
Indietro
menu
menu

Eventi culturali

"Rainbow vibe" approda ai Laghetti Arcobaleno di Riccione

In foto: Oasi Arcobaleno, Riccione
Oasi Arcobaleno, Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 25 Set 2025 18:11 ~ ultimo agg. 19:17
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sabato 27 settembre l’Oasi Arcobaleno di Riccione, in viale Murano 47, si trasformerà in un laboratorio artistico a cielo aperto, dove arte, musica e natura daranno vita all'evento “Rainbow vibe”, una giornata interamente dedicata alla creatività, all’inclusione e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa si inserisce nel programma di attività promosso dall’Oasi Arcobaleno Lago & Bar, con il patrocinio del Comune di Riccione. Ad aprire la giornata alle 10 sarà un laboratorio artistico inclusivo realizzato con gli ospiti del Centro Del Bianco. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, spazio alla live performance di quattro artisti di fama nazionale e internazionale: Mozone, Tomoz, Jato ed Enko 4. Ciascun artista realizzerà un proprio pannello di grandi dimensioni, ispirandosi alla flora e alla fauna dei laghetti Arcobaleno. In serata, dalle 19:30 alle 23:30, musica live della band Ghenda. 

Altre notizie
vacanza da dimenticare

Turista 18enne palpeggiata in ascensore, condannato il portiere d'albergo
di Lamberto Abbati
Camminata della Salute, Rimini
Benessere fisico e mentale

Terza edizione de "La Camminata della Salute" all'alba in spiaggia
di Redazione
pista ciclabile sul lungomare di Misano
Mobilità sostenibile

Da Ravenna a Rimini in bici e in treno con l’Adriatica Bike Tour 2025
di Redazione
Cerimonia a Orestiada, Grecia
Eventi storici

Inaugurato a Orestiada, il monumento in ricordo della "Taxiarchia Rimini"
di Redazione
vigili del fuoco
nella notte a rimini

Sente dei rumori e trova l'auto in fiamme, si indaga per incendio doloso
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO