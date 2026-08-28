Dà fuoco alla siepe della casa dei vicini. Incastrata dalle telecamere

E' stata arrestata dai carabinieri la donna che nel pomeriggio di giovedì a Villa Verucchio ha dato fuoco alla siepe della casa dei vicini. A rivelare che fosse stata lei le immagini della videosorveglianza, che la immortalano mentre innesca l'incendio. La 46enne ha preso una tanica di benzina e l'ha versata sulla recinzione che separa due villette a schiera per poi dare fuoco al combustibile che, in pochi secondi, ha creato una grande fiammata che ha avviluppato la siepe. Le fiamme sono state domate dall'intervento dei vigili del fuoco di Novafeltria che, con il loro tempestivo arrivo, hanno evitato l'allargarsi del fuoco alla casa e alle auto parcheggiate nel vialetto, tra cui una vettura a gasolio a rischio esplosione. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’intervento dei militari è scattato attorno alle 16:30, a seguito dell’ennesimo violento diverbio scaturito per dissidi di vicinato. Le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona "inchiodavano" la donna, che inizialmente ha negato l'accaduto. La perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare e sequestrare la tanica con il liquido infiammabile

Le indagini sono coordinate dal pm Davide Ercolani. Al termine degli accertamenti, l’arrestata è stata trattenuta nelle camere di sicurezza, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini. Difesa dall'avvocato Piero Venturi, la 46enne nel passato sarebbe già stata denunciata per minacce e lesioni personali, ma anche per circonvenzione d'incapace e uccisione di animali. Il Giudice ha convalidato l'arresto e, su richiesta del legale, sono stati concessi alla donna i domiciliari in forma aggravata a casa della madre. Tramite l'avvocato, è stata data anche la disponibilità ad avviare un percorso al Centro di Salute Mentale per la 46enne. Chiesti i termini a difesa, la prossima udienza si terrà il 23 settembre.