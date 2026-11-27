Sono stati raccolti 2mila euro al torneo di burraco organizzato dall'Inner Wheel Club Rimini e Riviera, che ha visto partecipare oltre 100 giocatori. Il ricavato sarà

devoluto al service ‘Il Seme di Marilena’ della Fondazione Marilena Pesaresi. Il progetto porta il nome di Marilena Pesaresi, il medico riminese che ha dedicato la vita alla missione di

Mutoko, in Zimbabwe, dove era conosciuta come ‘il leone che sa’

‘Il Seme di Marilena’ è il progetto sanitario nato da questa eredità, promosso dalla Fondazione insieme a Massimo Migani, il medico riminese che oggi dirige la missione. Domenica scorsa hanno partecipato all’iniziativa anche i suoi genitori, che hanno voluto portare i saluti e i ringraziamenti loro e di Massimo, insieme a Silvia Ferrari, infermiera volontaria dell’ultima missione, intervenuta a nome del dottor Veneroni, responsabile sanitario del progetto. L'idea è creare una collaborazione stabile e periodica tra l'ospedale di Mutoko e i professionisti sanitari del territorio. Medici, anestesisti, ostetriche, ginecologhe, infermieri di sala operatoria e chirurghi degli ospedali della provincia e di San Marino si recano in missione per mettere le proprie competenze al servizio della popolazione locale.



‘Sono particolarmente felice e grata per la partecipazione e l'affetto con cui tante persone hanno accolto questa iniziativa. Vedere la generosità trasformarsi in un aiuto concreto per chi, anche a migliaia di chilometri da noi, ha bisogno di cure, dà un significato ancora più profondo a questo appuntamento. Ogni presenza, ogni contributo, ogni mano di carte ha fatto la differenza. È bello pensare che, insieme, siamo riusciti a far arrivare un messaggio di solidarietà ben oltre i nostri confini’, commenta Laura Franciosi, Presidente

dell'Inner Wheel Club Rimini e Riviera.