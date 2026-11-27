In Consiglio Comunale il consigliere della Lega Loreno Marchei ha chiesto aggiornamento sullo stallo del complesso Iconia, tra via Ugo Bassi e via delle Officine, oggetto di un'importante edificazione con oltre cinquanta unità abitative da parte di un gruppo imprenditoriale che ha assorbito un'azienda locale di costruzioni da tempo in stato di insolvenza anni. Auspicando anche un intervento sostitutivo da parte dell'Amministrazione Comunale. Per il quale però al momento non ci sarebbero i termini necessari.

Ha detto Marchei nella sua interrogazione: "Da oltre un anno e mezzo, considerati i termini contrattualmente previsti, i due terzi dei promissari acquirenti — trentasei famiglie — attendono di poter accedere alle loro abitazioni per le quali hanno già da tempo versato consistenti caparre e nelle quali, al fine di limitare i pregiudizi con penali da versare ai fornitori, si sono visti costretti a fare entrare arredi ed effetti personali, con gravi compromissioni connesse ai rischi e responsabilità correlate. A quanto si è appreso, i ritardi potrebbero essere connessi alle correlazioni tra l'impresa appaltatrice e l'amministrazione comunale rispetto alle dotazioni pubbliche o alle opere accessorie al permesso di costruire e dall'acquisizione delle aree e delle opere al patrimonio comunale. Si sono già riscontrati in passato, a tal proposito, ritardi nella realizzazione delle barriere antirumore, negli scoli e nelle alberature".

Ha proseguito Marchei: "Attualmente la situazione è in una fase di stallo a causa di una cabina telefonica o elettrica presente in via delle Officine che dovrebbe essere spostata da una ditta specializzata che dovrebbe fornire agli uffici comunali la preventivazione dei costi dell'opera". Spostamento che "risulterebbe necessario in primis per la sicurezza della pubblica circolazione delle predette dotazioni". Marchei ha chiesto "se e come l'amministrazione intenda sollecitare i soggetti preposti, ovvero procedere direttamente nell'ipotesi in cui tali soggetti non dovessero intervenire celermente per ripristinare la sicurezza della circolazione in via delle Officine e permettere a decine di concittadini di addivenire ai rogiti e poter finalmente entrare nelle loro abitazioni".

"La questione è privata, ma ha un riflesso pubblico sotto vari profili. Il Comune ha anche delle fideiussioni, a quanto mi è stato riferito, quindi c'è anche un discorso di una, secondo me, opportuna linearità dell'amministrazione" che" ha la necessità comunque di fare presente a questi interlocutori certi crismi e certe puntualità, che qui appunto è un anno e mezzo che non vengono attese". Un'azione dell'Amministrazione "darebbe un segnale del fatto che se si intraprendono delle operazioni urbanistiche di questa portata, naturalmente c'è un'aspettativa della cittadinanza, viste anche le dotazioni pubbliche, a una puntualità".

A rispondere è stato l'assessore ai lavori Pubblici Mattia Morolli: "L'intervento edilizio nell'interrogazione è ricompreso in un Piano Particolareggiato tuttora vigente ed efficace (scadenza 29/12/2027), disciplinato dalla relativa convenzione urbanistica, che pone in capo al soggetto attuatore specifici obblighi concernenti la realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione previste dal Piano".

A oggi "i termini previsti dalla convenzione per l'adempimento delle relative obbligazioni non risultano scaduti. Non è pertanto configurabile, allo stato, un inadempimento convenzionale correlato al mero decorso dei termini. La convenzione prevede, inoltre, che il collaudo delle opere di urbanizzazione e la loro successiva acquisizione al patrimonio comunale costituiscano adempimenti preliminari rispetto alla possibilità di conseguire l'agibilità degli edifici, secondo le condizioni e la sequenza procedimentale stabilite dagli atti convenzionali. Ne consegue che l'Amministrazione comunale sia tenuta a verificare il rispetto di tali condizioni prima del perfezionamento degli atti di propria competenza, senza che sia possibile prescinderne esclusivamente in ragione dei tempi di consegna degli immobili pattuiti tra il soggetto privato e gli acquirenti".

"Occorre infatti distinguere - ha specificato l'assessore - gli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica, che regolano i rapporti tra il soggetto attuatore e l'Amministrazione comunale, dagli obblighi contrattuali assunti dal soggetto attuatore nei confronti dei promissari acquirenti, ivi compresi quelli relativi ai termini di ultimazione e consegna degli alloggi. Il mancato rispetto di questi ultimi termini attiene ai rapporti di natura privatistica intercorrenti tra le parti e non determina, di per sé, un corrispondente inadempimento della convenzione urbanistica, né modifica le condizioni e le tempistiche previste dalla stessa per l'esecuzione, il collaudo e l'acquisizione delle opere di urbanizzazione".

"Gli uffici stanno seguendo da tempo la situazione, consapevoli delle rilevanti ricadute che il protrarsi dell'intervento determina nei confronti dei numerosi cittadini che hanno acquistato o promesso di acquistare gli alloggi. Negli ultimi mesi, si è svolto un lavoro costante di coordinamento e attivazione di tutte le interlocuzioni necessarie affinché possano essere definiti gli interventi occorrenti al completamento delle opere previste, compresi quelli eventualmente dipendenti dall'intervento di soggetti gestori di reti o infrastrutture. Il lavoro ha portato al collaudo e acquisizione al Patrimonio Comunale del Primo stralcio delle urbanizzazioni, che ha consentito di autorizzare i rogiti relativi alla palazzina C".

Al momento "è in fase di redazione il collaudo relativo al II stralcio, che prenderà in considerazione anche l'eventualità di poter collaudare le opere in pendenza dei lavori di spostamento della cabina Open Fiber, al fine di poter favorire, per quanto possibile, il successivo perfezionamento degli adempimenti propedeutici all'agibilità delle palazzine A e B. L'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, ha quindi costantemente promosso e sollecitato il coordinamento tra i soggetti coinvolti per favorire la tempestiva soluzione delle interferenze e il completamento delle opere, tenendo conto anche dell'interesse pubblico connesso alla piena funzionalità e sicurezza delle dotazioni previste dal Piano".

"Diverso è il tema prospettato nell'interrogazione relativo all'eventuale intervento sostitutivo del Comune. Allo stato attuale, permanendo la validità e l'efficacia del Piano e non risultando scaduti i termini assegnati al soggetto attuatore per l'adempimento degli obblighi convenzionali, non ricorrono i presupposti per configurare in via generale un intervento sostitutivo dell'Amministrazione finalizzato a completare, in luogo del privato, opere poste dalla convenzione a carico di quest'ultimo. L'eventuale attivazione degli strumenti previsti dalla convenzione in caso di inadempimento potrà essere valutata qualora ne ricorrano concretamente i relativi presupposti, anche con riferimento ai termini convenzionali, alle specifiche obbligazioni rimaste ineseguite e alle garanzie prestate dal soggetto attuatore.”