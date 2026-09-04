Rimini, bilancio 2027-2029: più fondi per aeroporto, sicurezza e casa

Rafforzare l’attrattività turistica del territorio, a partire dal sostegno alle campagne di promozione dell’aeroporto di Rimini, e potenziare il presidio diffuso della città a tutela della sicurezza di cittadini e ospiti. Sono due delle principali priorità individuate nell’atto di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2027-2029, il documento approvato ieri dalla Giunta comunale che definisce le direttive politico-amministrative e operative che guideranno la costruzione della prossima manovra triennale. Un atto che, nel dare attuazione agli indirizzi già delineati nel Documento unico di programmazione, tiene conto anche dell’evoluzione del contesto socio-economico, individuando alcuni degli ambiti sui quali concentrare l’azione amministrativa.

Tra questi, il rafforzamento dell’attrattività turistica del territorio riminese e dello sviluppo economico, da perseguire in primis valutando la possibilità di ampliare l’accordo già sottoscritto con APT Servizi per la realizzazione di campagne di comunicazione e marketing internazionale per la promozione dell’aeroporto Federico Fellini. Una scelta che punta a consolidare la crescita registrata negli ultimi due anni, sia in termini di passeggeri dello scalo riminese sia sul fronte dei turisti internazionali, che oggi rappresentano il 33% del totale (rispetto al 22% di circa dieci anni fa).

Un’altra direttrice riguarda il presidio del territorio e la sicurezza urbana, attraverso l’estensione del progetto degli street tutor. Dopo la positiva sperimentazione avviata nel centro storico, l’indicazione è di organizzare l’allargamento del servizio ad altre aree della città, rafforzando la presenza diffusa sul territorio a tutela di cittadini e ospiti.

L’atto di indirizzo pone inoltre l’attenzione sul tema della casa, indicando tra le priorità della prossima manovra il rafforzamento delle politiche abitative, da sviluppare in collaborazione con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.

Il documento contiene anche indicazioni finalizzate a rendere più efficiente la macchina amministrativa, favorendo l’ingresso nell’Ente comunale delle migliori professionalità disponibili sul mercato del lavoro e creando le condizioni per trattenerle e valorizzarne le competenze. Infine, sul fronte delle entrate correnti, l’Amministrazione valuterà possibili interventi per contrastare l’evasione dei pagamenti della sosta, anche attraverso una revisione degli attuali modelli di gestione, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia della riscossione e tutelare le entrate del bilancio comunale.