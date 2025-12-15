Customer satisfaction estiva in Riviera: servizi Start Romagna promossi a Rimini

Gli utenti della costa riminese, rispetto a quelli della costa cesenate e ravennate, danno un giudizio più alto ai servizi di Start Romagna. E' quanto emerge dall’indagine di Customer Satisfaction per misurare il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi estivi di trasporto pubblico locale nella riviera romagnola. Il monitoraggio ha coinvolto i servizi urbani ed extraurbani delle tre aree costiere — ravennate-cervese, forlivese-cesenate (con centro su Cesenatico) e riminese — attraverso 2.500 interviste rivolte ai passeggeri di età superiore ai 14 anni, realizzate dal 16 luglio al 3 agosto 2025. Per la prima volta, nel periodo estivo è stata condotta anche un’indagine specifica sul servizio BRT Metro Mare.

L’indagine estiva - spiega Start Romagna - riveste un ruolo strategico per un territorio a forte vocazione turistica come la

Romagna e consente di intercettare un’utenza diversa da quella tipicamente monitorata nelle campagne autunnali.

Nonostante il trasporto pubblico locale, a livello nazionale, stia ancora affrontando gli effetti derivanti da pandemia, crisi energetica ed emergenza autisti, nei tre bacini il giudizio complessivo degli utenti rimane stabilmente su livelli medio-alti, con dati particolarmente positivi nella costa riminese.

Anche per l’estate 2025 - si legge nella sintesi dell'indagine - si conferma un quadro eterogeneo: prevalenza femminile nella costa riminese, prevalenza maschile a Cesenatico e sostanziale equilibrio nell’area ravennate. Le fasce d’età più rappresentate sono quelle tra 20 e 45 anni, con un picco tra i 20 e i 25 anni.

In tutte le aree prevalgono utenti italiani: nella costa riminese si registra la maggiore percentuale di residenti (65%), mentre a Cesenatico si riscontra la quota più elevata di utenti stranieri (18,6%). La presenza di pensionati è più marcata nel Riminese (8,9%), mentre nel Ravennate è prevalente la quota di lavoratori occupati (60%). Significativa anche la presenza di studenti delle scuole medie inferiori e superiori, soprattutto nelle aree di Ravenna e Cesenatico.

Il titolo di studio più diffuso è il diploma di scuola media superiore: nelle linee della costa riminese raggiunge il 70%, mentre nel territorio riminese si registra anche la percentuale più elevata di laureati (18,4%). Gli utenti residenti utilizzano i servizi principalmente su base giornaliera, con il dato più alto nel Ravennate (38,7%). I non residenti si muovono invece soprattutto per attività di svago e tempo libero.



In questa stagione si osserva un utilizzo più frequente del biglietto singolo rispetto all’abbonamento, particolarmente evidente nell’area di Cesenatico; a Rimini, invece, l’abbonamento mensile e annuale si conferma più diffuso.

La conoscenza dei sistemi digitali di acquisto e pagamento dei titoli di viaggio è elevata in tutte le aree considerate, con valori superiori al 90%. I servizi registrano un utilizzo costante durante l’intera settimana, sia nelle ore diurne sia in fascia serale (20.00–01.00), con un ricorso particolarmente alto nei fine settimana, soprattutto a Ravenna e Rimini



Gli utenti esprimono un giudizio complessivamente positivo. La costa riminese ottiene il punteggio più alto (8,3 su scala 1–10), seguita da Cesenatico (7,4) e Ravenna (7,2). Le valutazioni hanno riguardato otto macro fattori: organizzazione del servizio, comfort di viaggio, attenzione al cliente, attenzione alle tematiche ambientali, aspetti relazionali, disponibilità dei titoli di viaggio, sicurezza, informazioni e gestione dei reclami.

La soddisfazione degli utenti è alta e diffusa su tutto il territorio: a Cesenatico quasi 9 persone su 10 (98%) hanno dato un voto almeno sufficiente, nel Riminese la percentuale arriva al 97,9%, e nel Ravennate-Cervese al 94,8%.

L'indagine, disponibile sul sito di AMR nella sezione “Rapporto con gli utenti”, è stata presentata in un eventi pubblico a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli.