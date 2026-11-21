Giovedì sera il Consiglio comunale di Rimini ha approvato con 15 voti favorevoli e 6 contrari l'ordine del giorno che impegna Sindaco e Giunta a modificare i regolamenti comunali per contrastare l'esposizione e la vendita di oggetti che fanno apologia dei regimi totalitari o diffondono messaggi d'odio.

Spiega Marco Tonti (Rimini Coraggiosa) che ha presentato l'atto sostenuto dalla maggioranza: "Il testo interviene su due fronti. Nei mercati e nelle aree pubbliche, compresi hobbisti e mercatini dell'usato e dell'antiquariato, sarà vietato esporre e vendere questi oggetti. Nei negozi sarà vietato esporli in vetrina o in modo visibile dalla strada. Restano esclusi i beni di documentato interesse storico e le opere satiriche. Le sanzioni sono graduate: prima la diffida e la rimozione della merce, poi le multe, e infine la sospensione delle autorizzazioni solo per chi insiste. Il divieto di esposizione si fonda sulla tutela dell'immagine della città".

A chi ha votato contro: «Eppure il testo condanna tutti i totalitarismi sanguinari senza eccezioni, come ha riconosciuto anche chi lo ha contestato in aula, anche se naturalmente il suo baricentro e le norme di riferimento, a partire dalla Costituzione, sono quelle fondate sulle ferite storiche che il nazifascismo ha inferto al nostro Paese". Un fenomeno che "aveva avuto eco anche a livello nazionale: il banco del mercato dell'antiquariato di piazza Cavour, con busti del Duce, simboli della RSI e pugnali con scritte fasciste, era finito su Repubblica nella rubrica "Pietre" di Paolo Berizzi".

Ricorda Tonti: «Ogni estate turisti indignati segnalano busti del Duce, tazze con Hitler e pugnali della RSI sul lungomare e perfino in piazza Cavour, a volte accanto a un cartello "vietato fotografare", chissà perché», dichiara Marco Tonti. «In attesa di una legge nazionale che questo Parlamento non ha fretta di approvare, Rimini usa gli strumenti che ha. Non colpiamo la storia, colpiamo chi la trasforma in paccottiglia da vendere, svilendone la tragicità e la lezione che ancora oggi dovrebbe consegnarci.»