Oggi, 21 novembre, al Santuario S. Maria delle Grazie a Covignano di Rimini, alla presenza delle autorità militari e civili e tutte le rappresentanze militari in servizio ed in congedo del Comando Provinciale di Rimini, sono state celebrate le ricorrenze della “Virgo Fidelis”, patrona dei Carabinieri e dell’85° anniversario dell’eroica “Battaglia di Culqualber”. La celebrazione è stata officiata congiuntamente dal Rettore don Giuseppe Giovanelli e da don Eugenio Savino ed animata dal Coro delle Grazie diretti dal M. Piero Mascella.

Presenti inoltre una delegazione dell’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri) e dei soci delle Associazioni Nazionali Carabinieri di tutta la Provincia e di San Marino, i Labari e i Medaglieri delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Rimini.

A conclusione della funzione, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini Colonnello Daniele Giulio Clemente Credidio, nel rievocare la storica ricorrenza, ha rivolto un commosso pensiero agli appartenenti all’Istituzione che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere, onorando il lascito umano e ricordando il profondo vuoto nei cuori di congiunti e colleghi con i quali hanno condiviso il servizio. Un momento di vicinanza e partecipazione è stato dedicato proprio ai familiari delle vittime del dovere e agli orfani presenti nel territorio, accompagnati e sostenuti dall’O.N.A.O.M.A.C., l’Ente che supporta i figli dei militari scomparsi nel loro percorso di studi e di vita, a testimonianza del legame indissolubile che unisce l’Istituzione alle proprie famiglie.

La storia della Virgo Fidelis e della Battaglia di Culqualber: (da Giuseppe Giovannelli)



La ricorrenza del 21 novembre è per l’Arma dei Carabinieri un momento di raccoglimento in ricordo dei molti Carabinieri che, nello stesso giorno del 1941, persero la vita nell’epica “Battaglia di Culqualber”, durante il secondo conflitto mondiale.

Questa battaglia fu uno degli episodi più eroici della partecipazione italiana alla Seconda guerra mondiale in Africa Orientale. Si combatté in Etiopia, tra l'agosto e il novembre del 1941, durante la campagna britannica per conquistare l'Africa Orientale Italiana. È ricordata soprattutto per il coraggio e il sacrificio dei Carabinieri Reali, che difesero fino all'estremo sacrificio il caposaldo di Culqualber, opponendosi a forze britanniche e reparti etiopici numericamente superiori.

Il caposaldo di Culqualber, situato a circa 2.300 metri di altitudine, vicino al lago Tana, rappresentava un punto strategico fondamentale per impedire l'avanzata britannica verso Gondar, ultimo centro importante ancora in mano italiana. Il 6 agosto 1941 il generale Guglielmo Nasi rafforzò la difesa della zona con il 1° Gruppo Carabinieri Mobilitato, comandato dal maggiore Alfredo Serranti.

Per oltre tre mesi i militari italiani resistettero agli attacchi nemici, nonostante la netta inferiorità numerica, i continui bombardamenti aerei e di artiglieria, la scarsità di viveri, acqua e munizioni e le difficili condizioni ambientali e l'isolamento.

Il momento decisivo arrivò il 12 e 13 novembre, quando gli attacchi britannici furono respinti dopo combattimenti particolarmente violenti. Il 21 novembre 1941, però, le forze britanniche lanciarono l'assalto finale. I difensori combatterono fino all'esaurimento delle munizioni, arrivando a utilizzare baionette e bombe a mano. Molti Carabinieri morirono combattendo, compreso il maggiore Serranti. Alle ore 16 circa il caposaldo cadde, sopraffatto dalla superiorità delle forze avversarie.

La resistenza di Culqualber entrò nella storia militare italiana come esempio di straordinario coraggio e senso del dovere. Per il valore dimostrato, la Bandiera dell'Arma dei Carabinieri fu insignita della seconda Medaglia d'Oro al Valor Militare. Anche gli avversari riconobbero il valore dei difensori tributando loro l'onore delle armi.

Il 21 novembre è una data particolarmente importante per i Carabinieri: nel 1949 papa Pio XII proclamò la Virgo Fidelis Patrona dell'Arma, scegliendo proprio il giorno della battaglia di Culqualber, che coincide con la festa liturgica della Presentazione della Beata Vergine Maria al tempio.

Culqualber non fu soltanto una battaglia perduta, ma una pagina di storia che testimonia il sacrificio di tanti militari, italiani e africani, e che ancora oggi viene ricordata come simbolo di fedeltà, coraggio e dedizione al dovere.