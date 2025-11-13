  
Indietro
menu
menu

Fondi devoluti ad AVSI

“Cuochi, vino, olio": un evento speciale a Igea con finalità benefiche

di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 13 Nov 2025 19:20 ~ ultimo agg. 14:20
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sei cuochi riminesi, sei produttori delle colline riminesi, i vignaioli dell’entroterra e un pieno di solidarietà. Lunedì 15 dicembre l’Hotel Savini sul lungomare di Igea Marina ospiterà “Cuochi, vino, olio: è tutto territorio”, evento organizzato da Fausto Fratti/Scorticata Eventi e che avrà come protagonista l’extravergine d’oliva del riminese in un’annata complicata per la produzione penalizzata dalla “mosca” che ha preso di mira diversi oliveti. Non mancheranno piatti "dedicati" e degustazioni. Il ricavato dell'evento sarà devoluto ad AVSI per il progetto “Sostegno all’affido familiare di minori stranieri non accompagnati in Italia”. Ad accompagnare la serata il sax di Alessandro Paglierani

I PRODUTTORI DI OLIO: Oleificio Gianluigi Vasconi, Oleificio Fratelli Pecci, Azienda Agricola Fratelli Frontali, Giovanni Fraternali Grilli Uliveto del Fattore, Demetrio Bernabini Podere La Torre e Azienda Agricola Pietro Allevi Il Capannino.

I PRODUTTORI DI VINO:  Cantina Valle delle Lepri, Cantina DelleSelve, Cantina Fiammetta, Cantina Agricola I Muretti, Cantina Fattoria del Piccione, Cantina Podere dell’Angelo, Cantina Franco Galli, Cantina Podere Vecciano e Cantina Enio Ottaviani.

CUOCHI & RISTORANTI: GianPaolo Raschi, Guido 1946 - Luca Racis, Il Gatto sull'albicocco - Daniele Succi, iFame Restaurant - Francesco Arena, Hotel Savini - Silver Succi, Quartopiano Suite Restaurant - Enrico Fusi&Angelo Barletta, Fuba.

Per info: 333-6695218 Prenotazioni: 0541-331050 (dalle 8 alle 14)

Altre notizie
a casa di Delvina
gli auguri della Giunta

104 anni e ancora in forma. A Verucchio la festa per Delvina Fabbri
di Redazione
@gruppo Hera
nei giorni di Ecomondo

Il PSBO modello internazionale: due delegazioni straniere in visita a Rimini
di Redazione
FOTO
il porto di Riccione
valuterà la proposte

Nuovo porto per Riccione? Al lavoro una commissione tecnica
di Redazione
Aristide Perilli
Appuntamenti con la storia

Rimini ricorda Aristide Perilli: cerimonia di intitolazione il 19 Novembre
di Redazione
British Airways
Grazie a British Airways

Colazione a Rimini, aperitivo a New York. Partendo dall'aeroporto Fellini
di Andrea Polazzi
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO