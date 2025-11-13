“Cuochi, vino, olio": un evento speciale a Igea con finalità benefiche

Sei cuochi riminesi, sei produttori delle colline riminesi, i vignaioli dell’entroterra e un pieno di solidarietà. Lunedì 15 dicembre l’Hotel Savini sul lungomare di Igea Marina ospiterà “Cuochi, vino, olio: è tutto territorio”, evento organizzato da Fausto Fratti/Scorticata Eventi e che avrà come protagonista l’extravergine d’oliva del riminese in un’annata complicata per la produzione penalizzata dalla “mosca” che ha preso di mira diversi oliveti. Non mancheranno piatti "dedicati" e degustazioni. Il ricavato dell'evento sarà devoluto ad AVSI per il progetto “Sostegno all’affido familiare di minori stranieri non accompagnati in Italia”. Ad accompagnare la serata il sax di Alessandro Paglierani

I PRODUTTORI DI OLIO: Oleificio Gianluigi Vasconi, Oleificio Fratelli Pecci, Azienda Agricola Fratelli Frontali, Giovanni Fraternali Grilli Uliveto del Fattore, Demetrio Bernabini Podere La Torre e Azienda Agricola Pietro Allevi Il Capannino.

I PRODUTTORI DI VINO: Cantina Valle delle Lepri, Cantina DelleSelve, Cantina Fiammetta, Cantina Agricola I Muretti, Cantina Fattoria del Piccione, Cantina Podere dell’Angelo, Cantina Franco Galli, Cantina Podere Vecciano e Cantina Enio Ottaviani.

CUOCHI & RISTORANTI: GianPaolo Raschi, Guido 1946 - Luca Racis, Il Gatto sull'albicocco - Daniele Succi, iFame Restaurant - Francesco Arena, Hotel Savini - Silver Succi, Quartopiano Suite Restaurant - Enrico Fusi&Angelo Barletta, Fuba.

Per info: 333-6695218 Prenotazioni: 0541-331050 (dalle 8 alle 14)